Panamá impulsa la bioeconomía a través de nuevo centro de pensamiento estratégico

• El instituto científico asume el reto de traducir la investigación de alto nivel en políticas públicas que generen empleos de alto valor y competitividad nacional.

(04/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de fortalecer una economía basada en el conocimiento, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP) ha sido designado oficialmente como el nuevo Centro de Pensamiento en Biotecnología y Bioinnovación. Este nombramiento, enmarcado en una convocatoria nacional, busca posicionar a la bioeconomía como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, la salud y la competitividad de Panamá.

Un puente entre la ciencia y las políticas públicas

La designación reconoce la trayectoria de INDICASAT AIP en áreas críticas como la biomedicina, la biodiversidad y el descubrimiento de fármacos. Timothy Thomson, director del instituto, explica en tercera persona que el principal desafío actual es conectar las capacidades científicas consolidadas con decisiones estratégicas que impulsen el crecimiento del país. Según Thomson, la biotecnología debe entenderse como una herramienta concreta para la creación de empleos de alto valor agregado y soluciones ambientales.

El centro tendrá la misión de promover un marco regulatorio moderno que facilite la inversión tanto pública como privada. Para ello, se enfocará en fortalecer la articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado, asegurando que el potencial natural de Panamá se traduzca en procesos de bioinnovación responsables y eficientes.

Incidencia estratégica y participación ciudadana

Como Centro de Pensamiento, el instituto se encargará de elaborar documentos técnicos y policy briefs destinados a orientar la construcción de políticas públicas basadas en evidencia científica. Además, el fortalecimiento institucional contemplará la mejora de infraestructuras y la formación de talento especializado.

Un componente esencial de esta nueva etapa es la socialización del conocimiento. El director Thomson enfatiza en tercera persona que es vital que la ciudadanía perciba la biodiversidad no solo como un patrimonio natural protegido, sino como una oportunidad estratégica para generar riqueza de manera sostenible. Para fomentar esta visión, se lanzará un programa de participación ciudadana que incluirá un concurso público internacional de ideas en biotecnología.

Alineación con el desarrollo nacional

Esta iniciativa se encuentra alineada con el Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT), el cual identifica a la bioeconomía como uno de los motores clave para la transformación económica de Panamá. Con este paso, el país busca diversificar su matriz productiva, posicionando la ciencia y la innovación como ejes centrales del desarrollo nacional y garantizando que el conocimiento científico se convierta en un motor de bienestar social.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: