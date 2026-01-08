La industria de los videojuegos superará los 350 mil millones de dólares para 2030

El 55% de los jugadores aumentó su actividad tras el estancamiento pospandemia

• Tras la desaceleración pospandemia, la industria de los videojuegos se recupera con una mayor participación de generaciones adultas y la expansión de los juegos en la nube.

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La industria de los videojuegos está superando su fase de desaceleración pospandemia y se encamina hacia una proyección de ingresos globales de $350 mil millones de dólares para el año 2030. Según el nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG), titulado «Video Gaming Report 2026«, se espera que el sector registre un crecimiento sostenido del 6% anual entre 2026 y 2030, impulsado por la innovación tecnológica y un cambio en los hábitos de consumo de los jugadores.

El resurgimiento del compromiso del jugador

Una encuesta realizada por BCG a 3,000 usuarios destaca que el 55% de los jugadores ha incrementado su tiempo de juego en los últimos seis meses. El informe subraya que los videojuegos ya no son exclusivos de las generaciones más jóvenes: más del 40% de los baby boomers y el 50% de la Generación X dedican cinco o más horas semanales a esta actividad. No obstante, el mercado enfrenta desafíos económicos, ya que el 49% de los consumidores espera descuentos antes de realizar una compra y un 31% evitaría adquirir títulos si los precios continúan en ascenso.

Giorgo Paizanis, socio de BCG y coautor del estudio, explicó en tercera persona que el estancamiento pospandemia está desapareciendo. Paizanis señaló que la creciente accesibilidad a través de múltiples pantallas permite que los padres que crecieron jugando mantengan su afición, integrando el juego en más momentos de su vida cotidiana.

IA Generativa y Contenido Generado por el Usuario (UGC)

La adopción de la Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado como una herramienta fundamental, con estimaciones que indican que el 50% de los estudios ya la utilizan en sus procesos. El análisis de metadatos realizado por BCG reveló que aproximadamente 7,300 juegos lanzados hasta el tercer trimestre de 2025 emplearon IA para mejorar la eficiencia del código, automatizar el control de calidad y crear experiencias de juego personalizadas en tiempo real.

Por otro lado, el contenido generado por el usuario (UGC) se perfila como una economía en expansión. Se estima que los pagos derivados de esta modalidad alcanzarán los $1,500 millones de dólares en 2025. El 40% de los encuestados afirmó consumir más contenido de este tipo que el año anterior, mientras que el 55% de los jugadores reconoció que probaría un juego nuevo si su creador de contenido favorito decidiera cambiar de título.

Juegos en la nube y nuevas vías de distribución

El segmento de juegos en la nube (cloud gaming) se prepara para una masificación inminente. Aunque actualmente solo el 27% de los jugadores son usuarios regulares, se prevé que los ingresos de esta tecnología pasen de $1,400 millones en 2025 a $18,300 millones en 2030, superando los 50 millones de usuarios.

Asimismo, la distribución de juegos móviles está experimentando una revolución debido a las acciones regulatorias que permiten la apertura de tiendas de aplicaciones alternativas. Ernesto Pagano, director general y socio senior de BCG, comentó que se espera una explosión de contenido en los próximos cinco años. Pagano enfatizó que la libertad de jugar en diferentes dispositivos y la evolución de las tiendas web transformarán la manera en que se construyen y monetizan los videojuegos a nivel mundial.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: