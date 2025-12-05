La industrialización del cibercrimen alcanzará un punto de quiebre en 2026, según Fortinet

Reporte de Fortinet: La velocidad definirá la ciberseguridad ante la industrialización del cibercrimen

• La inteligencia artificial y la automatización impulsarán la Industrialización del Cibercrimen, consolidando una cadena de suministro criminal donde los atacantes se enfocarán en la eficiencia y la monetización acelerada de los datos robados.

(05/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El cibercrimen está evolucionando hacia una industria cada vez más organizada y sofisticada, una tendencia que, según FortiGuard Labs de Fortinet, alcanzará un punto de quiebre en el año 2026. El Reporte de Predicciones de Ciberamenazas 2026 afirma que el futuro del éxito, tanto en el ataque como en la defensa, estará determinado por la eficiencia con la que la inteligencia sea transformada en acción.

El análisis anual, realizado por el equipo de inteligencia de amenazas de Fortinet, examina cómo la tecnología, la economía y el comportamiento humano moldean el ciberriesgo global. El reporte predice que la automatización, la inteligencia artificial (IA) y la especialización consolidarán la Industrialización del Cibercrimen, volviendo las intrusiones más ágiles que nunca.

De la Innovación a la Eficiencia Ofensiva

Los atacantes dedicarán menos esfuerzo al desarrollo de herramientas novedosas y más al perfeccionamiento y automatización de técnicas ya probadas. Los sistemas de IA comenzarán a gestionar funciones como el reconocimiento, la aceleración de intrusiones, el análisis de datos sustraídos y la gestión de negociaciones de rescate. Como resultado, agentes autónomos en la dark web iniciarán la ejecución de fases completas de los ataques con una mínima supervisión humana.

Esta evolución ampliará la capacidad de los grupos cibercriminales, permitiendo que un solo grupo afiliado de ransomware gestione docenas de campañas simultáneamente. Un factor crítico es la reducción del tiempo entre la intrusión y el impacto, el cual se acortará de días a minutos. En consecuencia, la velocidad se establecerá como el principal factor de riesgo para las organizaciones en 2026.

El Mercado Clandestino y Agentes de IA

FortiGuard Labs de Fortinet anticipa el surgimiento de agentes de IA especializados diseñados específicamente para asistir operaciones cibercriminales. Aunque estos agentes no serán totalmente independientes en una primera fase, automatizarán y harán más efectivos pasos cruciales en la cadena de ataque, incluyendo el robo de credenciales, el movimiento lateral y la monetización de datos.

La IA también acelerará la monetización de la información robada. Las herramientas basadas en esta tecnología analizarán y priorizarán instantáneamente las bases de datos sustraídas para determinar cuáles víctimas garantizan el retorno más alto, generando mensajes de extorsión personalizados. Esto hará que los datos se conviertan en moneda de cambio a una velocidad sin precedentes.

La economía clandestina también se estructurará más. Para 2026, los servicios de botnets y la renta de credenciales serán más personalizados. El enriquecimiento de datos y la automatización permitirán a los vendedores ofrecer paquetes de acceso específicos basados en variables como la industria, la geografía y el perfil del sistema, reemplazando a los paquetes genéricos que dominan actualmente los mercados ilegales. Este mercado negro emergente podría incluir incluso servicio al cliente, marcaje reputacional y depósito en garantía automatizado, acelerando así la Industrialización del Cibercrimen.

La Respuesta de la Defensa: Velocidad de Máquina e Identidad

Para contrarrestar la ofensiva, los defensores deberán responder con la misma eficiencia. En 2026, las operaciones de seguridad migrarán hacia lo que FortiGuard denomina «defensa a velocidad de máquina», un ciclo continuo de inteligencia, validación y contención que acorta el tiempo de detección y respuesta de horas a minutos.

Se volverá imperativo aprovechar marcos como la Gestión Continua de la Exposición a Amenazas (CTEM) y MITRE ATT&CK para mapear amenazas, identificar exposiciones y priorizar acciones correctivas en tiempo real. La identidad debe ser la base de las operaciones de seguridad, exigiendo que las organizaciones autentiquen no solo a las personas, sino también a agentes automatizados, procesos de IA e interacciones entre máquinas. El manejo de estas identidades no humanas será crucial para prevenir la escalada de privilegios a gran escala.

Colaboración Global y Prevención

La Industrialización del Cibercrimen requiere una respuesta global coordinada. Iniciativas como la Operación Serengeti 2.0 de la INTERPOL, con apoyo de Fortinet, demuestran la efectividad de la inteligencia conjunta para desmantelar infraestructuras criminales. Además, el nuevo programa Fortinet-Crime Stoppers International Cybercrime Bounty busca permitir que las comunidades reporten ciberamenazas de manera segura.

Se espera también una inversión continua en educación y prevención, enfocada en poblaciones jóvenes o en riesgo de ser atraídas hacia el cibercrimen. Según Derek Manky, VP Global de Inteligencia de Amenazas en Fortinet, prevenir la próxima generación de cibercriminales dependerá de su redirección antes de que ingresen a ese ecosistema.

De cara a 2027, FortiGuard Labs predice que el cibercrimen operará a una escala comparable a industrias legítimas. La siguiente etapa de la ciberseguridad dependerá de la efectividad con la que humanos y máquinas puedan operar juntos como sistemas adaptativos. Las organizaciones que logren unificar la inteligencia, la automatización y la experiencia humana en un único sistema de respuesta serán las mejor preparadas para enfrentar el panorama venidero.