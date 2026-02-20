Impacto de la infraestructura de IA en los centros de datos de Centroamérica

Estrategias de diseño para optimizar la infraestructura de IA en la región

• La adopción de Inteligencia Artificial en Latinoamérica impulsa una reconfiguración de los centros de datos, exigiendo mayor eficiencia en energía y enfriamiento.

(20/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La infraestructura de IA se ha consolidado como el motor fundamental de la transformación tecnológica en América Latina. Según proyecciones de IDC FutureScape, las 5,000 empresas principales de la región dedicarán más del 25% de su presupuesto de TI a iniciativas de Inteligencia Artificial para el año 2027, lo que fomentará un crecimiento acelerado en la innovación de procesos y productos.

Esta tendencia representa una oportunidad para fortalecer los centros de datos en la región. El mercado regional, valorado en 7,160 millones de dólares en 2024, se encamina a duplicar su tamaño para 2030 debido a la expansión de la nube. En Centroamérica, el panorama digital muestra un crecimiento sostenido; para noviembre de 2025, se contabilizaron 46 centros de datos en los seis países del área, donde Panamá destaca con 17 instalaciones activas.

Desafíos de energía y eficiencia en la alta densidad

La implementación de estas tecnologías requiere soluciones integrales que gestionen la energía y el enfriamiento eficientemente. Fabio Olivetti, gerente de ofertas de agua helada y alta densidad para centros de datos de Vertiv LATAM, señala que la eficiencia es crítica en el ecosistema de la IA generativa, pues la disponibilidad de energía es el único garante de la confiabilidad operativa.

Estimaciones de Morgan Stanley indican que la demanda energética de la IA generativa crecerá a una tasa anual del 70% hasta 2027. Ante esto, los operadores deben diseñar racks que eliminen la energía ociosa y utilicen cada watt de forma óptima, integrando monitoreo en tiempo real y gestión fuera de banda para reducir tiempos de recuperación ante fallas.

Principios para un diseño de infraestructura avanzado

Para enfrentar los nuevos requisitos de carga de trabajo, se han establecido pilares de diseño específicos:

• Enfoque holístico: La combinación de enfriamiento líquido directo al chip e infraestructura eléctrica avanzada evita que las cargas de trabajo se vean limitadas por restricciones físicas.

• Capacidad dinámica: Los sistemas deben estar preparados para picos de demanda mediante controles avanzados y capacidad de reserva.

• Sostenibilidad y escalabilidad: El uso complementario de enfriamiento por aire y líquido ofrece soluciones flexibles para diversas necesidades.

• Visión de futuro: La industria proyecta escenarios donde la capacidad de un centro de datos de 1 MW podría concentrarse en un solo rack.

Evolución hacia infraestructuras ágiles

Olivetti resalta que el éxito de la IA no reside en una meta estática, sino en una evolución constante. La transición hacia la alta densidad ha presentado retos para algunas empresas por falta de espacio o limitaciones eléctricas. Modelos como el de Colovore en Silicon Valley, que soporta hasta 50 kW por rack, sirven de referencia para maximizar la eficiencia en espacios limitados.

El experto concluye que un enfoque integral permite agilizar la puesta en marcha de sistemas, logrando una eficiencia temporal de hasta el 50% en comparación con construcciones a medida, transformando la incertidumbre del crecimiento en una ventaja operativa sostenible.

