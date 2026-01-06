El uso de Inteligencia Artificial acelera los ciberataques y desafía las defensas corporativas

Informe de BCG advierte que la Inteligencia Artificial expone brechas de seguridad en las empresas

• La sofisticación de ataques como el deepfake y el ransomware avanzado, potenciados por Inteligencia Artificial, está superando la capacidad de respuesta y el presupuesto de las compañías actuales.

(06/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG) revela que la Inteligencia Artificial está transformando radicalmente el panorama de la ciberseguridad, exponiendo importantes brechas en las defensas corporativas a nivel global. El estudio, titulado “AI Is Raising the Stakes in Cybersecurity”, indica que el ritmo de adopción de medidas de protección no logra seguir la velocidad y sofisticación de los ataques impulsados por esta tecnología.

Desbalance entre ataque y defensa tecnológica

La encuesta, realizada a 500 líderes senior, concluye que el 60% de las empresas cree haber experimentado un ciberataque potenciado por Inteligencia Artificial en el último año. Sin embargo, los datos reflejan una adopción defensiva lenta: solo el 7% de las organizaciones ha implementado herramientas de defensa habilitadas por esta herramienta, a pesar de que un 88% manifiesta planes para hacerlo en el futuro cercano.

Marcial González, managing director y socio de BCG, explicó que la tecnología está habilitando una era de amenazas más rápidas y escalables. Según el ejecutivo, en América Latina las organizaciones enfrentan el desafío de que la sofisticación de los ataques supera la capacidad de respuesta actual, lo que hace urgente transitar hacia estrategias robustas e inversión adecuada.

Casos críticos y evolución de las amenazas

El informe detalla cómo la Inteligencia Artificial potencia tácticas como el ransomware, el phishing, la clonación de voz y fraudes mediante deepfakes. Entre los incidentes destacados se encuentran un fraude de 25 millones de dólares a una empresa de ingeniería mediante una videollamada suplantada y ataques a proveedores de salud que afectaron servicios hospitalarios críticos.

Los ejecutivos consultados prevén que los riesgos más críticos para los próximos dos años incluyen el fraude financiero, la ingeniería social avanzada y el uso de malware que aprende y se adapta para evadir sistemas de seguridad tradicionales.

A pesar de la gravedad del panorama, la respuesta organizacional muestra limitaciones significativas. Solo el 5% de las empresas ha incrementado sustancialmente su presupuesto de ciberseguridad para enfrentar amenazas de esta naturaleza. Además, el 69% de las organizaciones reporta dificultades para contratar talento especializado que combine conocimientos en ciberseguridad y Inteligencia Artificial.

Finalmente, el informe de BCG recomienda un liderazgo dual donde los CEO prioricen este tema en los directorios y los CISO aceleren la implementación de casos de uso de alto impacto. La meta es establecer un mandato de ciberseguridad financiado adecuadamente que permita proteger los sistemas que la propia organización desarrolla.