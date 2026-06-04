Inicia la fase de retos de la IX Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales en Ciudad del Saber

Organizado por la Senacyt y la Fundación Ciudad del Saber, el evento reúne a 40 jóvenes finalistas de diversas regiones educativas para evaluar sus conocimientos en física, matemáticas, astronomía y cohetería.
Cuarenta estudiantes compiten en la fase final de la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales
• Los cinco estudiantes que obtengan los puntajes más altos en los desafíos locales ganarán el derecho de representar a Panamá en la competencia internacional que se celebrará en Paraguay.
(03/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La IX Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE), organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) en conjunto con la Fundación Ciudad del Saber, inició hoy su fase de retos, la cual se extenderá hasta el viernes 5 de junio. La competencia de carácter científico reúne a 40 jóvenes de todo el país con el propósito de poner a prueba sus conocimientos específicos en física, matemáticas, astronomía, astrofísica y cohetería.
Los 40 finalistas del certamen fueron seleccionados entre un total de 400 estudiantes pertenecientes a todas las regiones educativas de Panamá que participaron previamente en la ronda de preselección. Estos alumnos provienen de Chiriquí, Coclé, Colón, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito, representando a centros educativos tanto oficiales como particulares.
Evaluaciones y retos prácticos
Durante el desarrollo de esta fase de la competencia, los participantes serán evaluados de forma individual y grupal mediante pruebas escritas con contenidos de física, matemáticas y astrofísica. Asimismo, los jóvenes realizarán observaciones astronómicas con planetarios y telescopios para la localización de constelaciones, galaxias y estrellas.
El programa también incluye el desafío práctico de diseñar y construir un cohete propulsado por agua y aire empleando materiales reciclados, además de la participación en talleres de resolución de problemas e integración académica.
La directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología de la Senacyt, Dra. María Heller, afirmó en tercera persona durante el acto inaugural que desde la institución creen firmemente que invertir en el talento joven representa invertir en el futuro del país. La directora señaló que por ello impulsan iniciativas como la OliPaCE, las cuales buscan fortalecer de manera directa el aprendizaje de las ciencias y crear oportunidades para que más estudiantes descubran su vocación científica y tecnológica.
Por su parte, el director de Finanzas e Inversión de la Fundación Ciudad del Saber, Ricardo Eskildsen, destacó en tercera persona que han observado cómo muchos jóvenes que participan en este tipo de programas encuentran en la ciencia y la tecnología un camino para transformar sus vidas y contribuir al desarrollo nacional. El ejecutivo manifestó que para la Fundación es un orgullo acompañar la iniciativa que continúa despertando vocaciones en las nuevas generaciones.
Clasificación internacional y preparación académica
Al término de la fase de retos, el comité organizador seleccionará a los cinco estudiantes que obtengan los puntajes más altos del torneo. Este grupo de jóvenes conformará la delegación que representará a Panamá en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA), certamen que se celebrará en Paraguay en noviembre de 2026.
Como parte de la preparación de cara a la final, los alumnos asistieron a sesiones virtuales sobre física, astronomía de posición y fotometría. Dichas capacitaciones fueron impartidas por especialistas nacionales e internacionales, entre los que figuran Kevin Amaya, del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT); Louis Taylor, de Sirius SAAC; la Dra. Giannina Dalle Mese Zavala; y el Dr. Martín Leiva.
La novena edición de la competencia cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá, el Centro Nacional de Metrología de Panamá y el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos. De igual forma, participan grupos de aficionados a la astronomía como Astroafición PTY, Sirius SAAC y la organización ESRI Panamá.
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