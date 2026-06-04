Inicia la fase de retos de la IX Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales en Ciudad del Saber

Organizado por la Senacyt y la Fundación Ciudad del Saber, el evento reúne a 40 jóvenes finalistas de diversas regiones educativas para evaluar sus conocimientos en física, matemáticas, astronomía y cohetería.

• Los cinco estudiantes que obtengan los puntajes más altos en los desafíos locales ganarán el derecho de representar a Panamá en la competencia internacional que se celebrará en Paraguay.