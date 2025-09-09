El empresario José Laya Quintana y su visión del futuro digital: ¿socios o prisioneros de la IA?

• Según José Laya Quintana, la inteligencia artificial debe ser vista como una infraestructura invisible que requiere un fortalecimiento del pensamiento crítico para evitar la dependencia y el debilitamiento de la mente humana.

• El empresario venezolano plantea que la ciberseguridad debe ser parte esencial de la educación para que las nuevas generaciones aprendan a convivir con la IA sin perder su juicio propio.

(9/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- ¿Qué ocurrirá cuando millones de decisiones cotidianas dejen de estar en manos de las personas y pasen a depender de sistemas capaces de procesar datos a una velocidad imposible de igualar? La cuestión resulta menos futurista de lo que parece, es inmediata. El empresario venezolano y CEO de Tecprov Inc., José Laya Quintana, ha dedicado buena parte de sus análisis a ese dilema, donde la Inteligencia Artificial redefine lo que significa aprender, trabajar e incluso confiar en la información que consumimos.

Desde su perspectiva, la inteligencia artificial (IA) debe entenderse más que como un accesorio: constituye una infraestructura invisible que atraviesa la vida diaria. “La sociedad funciona sobre un software que ningún ciudadano escribió y, sin embargo, lo usamos todos”, señala José Laya en una de sus reflexiones. Debemos recordar que detrás de cada recomendación de una aplicación, de cada búsqueda en línea o de cada diagnóstico médico generado por algoritmos, existe un filtro que condiciona la experiencia humana.

La lección de José Laya Quintana: fortalecer la mente en la era de la IA

¿Qué consecuencias enfrenta la mente cuando se debilita su capacidad de dudar y contrastar? En palabras de José Laya, “el gran riesgo está en lo que la máquina hace mejor que nosotros, pero sobre todo en lo que dejamos de hacer por confiar demasiado en ella”. Estudios recientes respaldan su advertencia: más del 70% de jóvenes estudiantes confiesa que rara vez verifica la información ofrecida por herramientas automatizadas, lo que sugiere una erosión progresiva del pensamiento crítico.

La brecha promedio de datos en el mundo ya supera los cuatro millones de dólares por incidente, y el crecimiento del ransomware se ha disparado en los últimos dos años. A ello se suma la irrupción de deepfakes cada vez más realistas. José Laya Quintana, empresario venezolano radicado en República Dominicana, observa que este fenómeno marca un cambio de época: “Antes la falsificación requería tiempo y recursos; ahora basta un software gratuito y minutos de edición para alterar la percepción pública de un hecho”.

Más allá de cifras o titulares alarmantes, el verdadero trasfondo se relaciona con la identidad. Si las contraseñas pueden ser vulneradas, los sistemas de reconocimiento facial manipulados y las conversaciones grabadas alteradas, ¿qué significa realmente protegerse en un entorno digital? Para José Laya Quintana, la respuesta no depende únicamente de la técnica. La verdadera defensa reside en entrenar la mente para desconfiar, verificar y cuestionar antes de aceptar lo que se presenta como obvio.

Formar en ciberseguridad: el eje educativo de José Laya

Dentro de sus propuestas, la educación ocupa un lugar esencial; José Laya Quintana subraya que la ciberseguridad debería incorporarse desde la infancia con la misma relevancia que las matemáticas o los idiomas. Plantea que las aulas incorporen rutinas de verificación y análisis comparativo de fuentes, de modo que los estudiantes aprendan a convivir con la IA sin renunciar a su juicio propio. “El cerebro debe seguir siendo el mejor cortafuegos”, afirma con frecuencia.

Equilibrar la fascinación tecnológica con la disciplina intelectual exige, según sus planteamientos, aceptar la utilidad de la IA sin caer en la dependencia absoluta. Delegar resulta práctico, aunque el pensamiento crítico permanece como una capacidad irremplazable. En ese punto de balance se define buena parte de la autonomía de la próxima generación.

El empresario venezolano José Laya, que radica en República Dominicana, también orienta la discusión hacia la cultura colectiva. Señala que lo que ocurre en las familias, en las comunidades y en la legislación sobre transparencia algorítmica definirá si la IA funciona como aliado o se convierte en una prisión invisible. Así, el debate deja de ser técnico y se transforma en social.

El futuro, desde su óptica, no será una batalla entre humanos y máquinas, sino una negociación constante. Las generaciones que vienen tendrán que decidir qué delegar y qué preservar como propio. De cara a los próximos años, la incógnita permanece abierta y el desafío consistirá en transformar la tecnología en un aliado que fortalezca, en lugar de debilitar, la independencia humana.