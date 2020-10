Jugadores de “Among Us” afectados por un ataque de spam

(28/Oct/2020 – web) Buenos Aires, Argentina.- InnerSloth, el desarrollador del popular juego Among Us, se enfrenta a un ciberataque que afecta a sus jugadores durante sus partidas en línea. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza el incidente que comenzó el pasado jueves y tomó la forma de un ataque de spam que invadió los chats dentro del juego.

Una gran cantidad de mensajes de spam aparecieron en los chats de los participantes del juego en los que promovían el identificador de “Eris Loris” e incitaban a los jugadores a suscribirse a su canal de YouTube. Algunos mensajes tomaron un tono amenazante, advirtiendo a los jugadores que, a menos que se suscriban, sus dispositivos serían comprometidos. Otros mensajes también incluyeron un respaldo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a las elecciones de 2020. El canal de YouTube promovido por el responsable de estos ataques parece ofrecer cheats y hacks para el juego.

Los jugadores compartieron capturas de pantalla quejándose del ataque de spam en múltiples redes sociales:

I have found the Hacker His name is Eris Loris. He is a skilled hacker. Do not Join his dicord 😡 #erisloris pic.twitter.com/Sj54CDAnSo — Sonic The Hedgehog Gamer (@SonicTh09529692) October 26, 2020

Una vez que InnerSloth estuvo al tanto del problema, inmediatamente comenzó a investigar el incidente mientras que simultáneamente trabajaba en una actualización de emergencia del servidor para remediar la situación. El estudio de videojuegos recomendó a la comunidad evitar unirse a juegos públicos en línea y que en su lugar optara por juegos privados con personas en las que pudieran confiar.

Reminder!! Please play private games or with people that you trust!!! We're doing what we can!! — InnerSloth (@InnerslothDevs) October 23, 2020

Forest Willard, uno de los desarrolladores de InnerSloth, implementó la actualización de emergencia esa misma noche. Sin embargo, también advirtió que debido a la irregularidad del proceso, los jugadores que estuvieron en el medio de una partida podrían llegar a ser expulsados. Vía twitter, Willard mencionó que les tomó un tiempo lanzar la actualización porque le preocupaban los falsos positivos pero no tuvo más remedio que forzar la actualización y advirtió: “es posible que veas que el juego piensa que estás hackeando cuando no lo estás. He hecho todo lo posible para encontrar este tipo de error, pero esta vez mi mano se ve forzada”.

Among Us tuvo un gran éxito a nivel mundial. Una de las razones que podría explicar parte de la escalada en su éxito podría atribuirse a la pandemia del COVID-19, que ha dejado a muchas personas dentro de sus casas. En el juego de deducción social, los jugadores intentan mantener a flote su nave espacial completando varias tareas mientras uno de sus compañeros de tripulación, que es un impostor, intenta eliminarlos de forma encubierta. Los compañeros de tripulación deben intentar expulsar al impostor y sacarlo del juego mediante un voto de pluralidad.

“En el contexto de pandemia los cobercriminales buscan nuevas maneras de sacar provecho de la cantidad de usuarios conectados, enfocandose principalmente en las plataformas más populares, en este caso juegos. Si bien en este caso, al no acceder al link no hay mayor riesgo, es importante estar prevenidos, mantenerse informados de los riesgos a los que se está expuesto y contar con una aplicación de seguridad en nuestros dispositivos que nos proteja ante estas amenazas.“, menciona Camilo Gutierréz Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Fuente/Foto: Prensa ESET