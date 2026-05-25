Kaspersky advierte sobre los riesgos de seguridad de la IA en estadios al recrear fotos de aficionados

• Revisión de permisos institucionales: Examinar de forma detallada qué accesos solicita la plataforma antes de subir cualquier fotografía y descartar aquellas herramientas que requieran el uso innecesario de la cámara del dispositivo, la galería de imágenes o los servicios de ubicación geográfica.

• Protección de datos de terceros: Evitar la publicación de selfies donde aparezcan rostros de menores de edad, documentos de identidad personal, uniformes institucionales, direcciones domiciliarias o cualquier tipo de información privada visible.

• Lectura de políticas de privacidad: Verificar en los términos legales de las aplicaciones si las imágenes enviadas serán almacenadas permanentemente, distribuidas a terceros o utilizadas en procesos de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

• Escepticismo ante servicios gratuitos: Desconfiar de los portales web o aplicaciones virales que prometen resultados sin costo económico pero que, a cambio, exigen el registro obligatorio mediante redes sociales, un volumen excesivo de datos personales o la vinculación de métodos de pago.

• Implementación de software de seguridad: Utilizar soluciones de seguridad tecnológica avanzadas que colaboren en la identificación oportuna de enlaces fraudulentos, portales web falsificados y posibles intentos de sustracción de la identidad, tales como la herramienta Kaspersky Premium.

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