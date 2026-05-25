Kaspersky advierte sobre los riesgos de seguridad de la IA en estadios al recrear fotos de aficionados

La empresa de ciberseguridad alerta sobre una nueva tendencia viral en redes sociales que convierte selfies en videos hiperrealistas de usuarios apoyando a selecciones nacionales en tribunas de fútbol o béisbol.
Trends virales en redes sociales elevan los riesgos de seguridad de la IA en estadios según expertos
• Expertos advierten que la carga de fotografías de alta calidad expone datos biométricos únicos que pueden ser almacenados en servidores externos, filtrados o utilizados para suplantación de identidad.
(25/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con la fiebre del torneo de fútbol más importante del mundo, un nuevo trend impulsado por inteligencia artificial, inspirado en una tendencia de origen coreano que recrea fan cams en estadios de béisbol, se ha vuelto viral en las plataformas digitales. Esta dinámica permite a los usuarios subir una selfie para generar videos simulando estar en las tribunas de un estadio de fútbol o de béisbol, como si estuvieran siendo enfocados por las cámaras oficiales durante un partido. Sin embargo, la firma Kaspersky alerta sobre los riesgos de seguridad de la IA en estadios detrás de esta práctica que convierte imágenes comunes en contenidos hiperrealistas de aficionados cantando, celebrando o vistiendo camisetas de sus selecciones.
Recopilación de datos biométricos y vulnerabilidad
De acuerdo con los análisis de la empresa de seguridad digital, para generar estas escenas muchas plataformas solicitan fotografías de alta calidad del rostro, además de datos adicionales como el país de origen, género o edad del usuario para personalizar los resultados. El inconveniente radica en que, una vez cargados en los sistemas, estos archivos digitales pueden quedar almacenados en servidores externos, emplearse para entrenar otros sistemas de inteligencia artificial o terminar expuestos ante eventuales filtraciones de bases de datos.
Los especialistas enfatizan que el rostro constituye un dato biométrico único. Al combinarse con información complementaria como la nacionalidad, las preferencias deportivas o los perfiles de redes sociales, se facilita la estructuración de perfiles digitales que los ciberdelincuentes pueden explotar posteriormente para la ejecución de fraudes, suplantación de identidad o campañas de phishing altamente dirigidas. Asimismo, los analistas alertan sobre la posterior reutilización no autorizada de estos contenidos falsos generados con inteligencia artificial en anuncios engañosos o perfiles fraudulentos.
Falta de revisión de permisos en América Latina
La investigación detalla que el principal peligro radica en que la emoción por participar en las dinámicas virales propicia que las personas actúen con rapidez sin verificar a qué entidades les entregan su imagen. Muchas de estas herramientas operan solo por pocos días, se promocionan de forma masiva y carecen de transparencia sobre sus operadores, la ubicación de almacenamiento de la información o el tiempo de conservación de los archivos guardados. El estudio desarrollado por Kaspersky revela que el 27% de los usuarios en América Latina admite que no revisa los permisos que solicita una aplicación antes de proceder con su instalación, ya sea por la extensión de los textos informativos o por simple falta de atención.
La investigadora de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, María Isabel Manjarrez, explicó en tercera persona que este tipo de tendencias expone cómo la inteligencia artificial transforma la relación de los ciudadanos con su privacidad digital. Manjarrez advirtió que los usuarios comparten datos biométricos extremadamente sensibles sin prever que las fotos pueden almacenarse o reutilizarse. Añadió que, en el marco de eventos de asistencia masiva, los atacantes informáticos aprovechan la viralidad para recopilar datos y construir perfiles comerciales y delictivos más completos.
Recomendaciones de los especialistas para mitigar riesgos
Con el objetivo de disminuir la exposición y los peligros asociados a estas tecnologías, la empresa de ciberseguridad aconseja la adopción de las siguientes medidas de protección:
• Revisión de permisos institucionales: Examinar de forma detallada qué accesos solicita la plataforma antes de subir cualquier fotografía y descartar aquellas herramientas que requieran el uso innecesario de la cámara del dispositivo, la galería de imágenes o los servicios de ubicación geográfica.
• Protección de datos de terceros: Evitar la publicación de selfies donde aparezcan rostros de menores de edad, documentos de identidad personal, uniformes institucionales, direcciones domiciliarias o cualquier tipo de información privada visible.
• Lectura de políticas de privacidad: Verificar en los términos legales de las aplicaciones si las imágenes enviadas serán almacenadas permanentemente, distribuidas a terceros o utilizadas en procesos de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.
• Escepticismo ante servicios gratuitos: Desconfiar de los portales web o aplicaciones virales que prometen resultados sin costo económico pero que, a cambio, exigen el registro obligatorio mediante redes sociales, un volumen excesivo de datos personales o la vinculación de métodos de pago.
• Implementación de software de seguridad: Utilizar soluciones de seguridad tecnológica avanzadas que colaboren en la identificación oportuna de enlaces fraudulentos, portales web falsificados y posibles intentos de sustracción de la identidad, tales como la herramienta Kaspersky Premium.
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