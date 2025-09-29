Alerta de Kaspersky: La IA potencia los Fraudes Digitales con videos falsos y suplantación emocional

El caso del falso George Clooney: La IA como arma principal en los nuevos Fraudes Digitales

• Un nuevo reporte de Kaspersky alerta sobre el aumento de Fraudes Digitales sofisticados, donde los ciberdelincuentes usan Inteligencia Artificial (IA) para generar videos falsos, copiar plataformas de pago y extorsionar a las víctimas.

(29/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Panorama de Amenazas 2025 de Kaspersky revela una escalada en la sofisticación de los Fraudes Digitales, impulsados por la necesidad social de inmediatez y el uso de herramientas avanzadas como la Inteligencia Artificial (IA). Los expertos alertan que los ciberdelincuentes están utilizando la IA para crear videos falsos de campañas, replicar páginas de pago y copiar aplicaciones, con el objetivo de robar dinero e información sensible de los usuarios.

La tecnología, si bien es una solución para la velocidad que exige la sociedad, también se ha convertido en una puerta de entrada a estafas cada vez más elaboradas. El analista de Seguridad en Kaspersky para América Latina, Leandro Cuozzo, destacó que los delincuentes aprovechan el desconocimiento sobre nuevos sistemas de pago y la ingeniería social para maximizar sus beneficios.

El caso del falso George Clooney y el fraude emocional

Un ejemplo de la sofisticación de los Fraudes Digitales es el caso de una mujer que perdió cerca de 15.000 USD al ser engañada por un supuesto George Clooney. Los atacantes apelaron a los sentimientos de la víctima para solicitarle dinero con diversos pretextos, como ayudar a ONGs o financiar un divorcio.

Para ganar la confianza de la fanática, los ciberdelincuentes creaban deepfakes o videos generados con IA donde el falso George Clooney le agradecía la ayuda financiera e incluso le expresaba afecto.

Cuozzo explicó que el ataque ya no es solo a los sistemas, sino a las personas. “Utilizan una combinación de ingeniería social y herramientas como videos personalizados generados con IA para ganarse la confianza de sus víctimas, muchas veces a través de vínculos emocionales o sentimentales”, señaló. El objetivo es manipular a la persona para que entregue voluntariamente información o dinero, utilizando emociones como el miedo, la urgencia, la codicia o el amor para quebrar el juicio crítico.

Nuevas amenazas: De SpyLoan a plataformas falsas

Además del fraude emocional, el analista de Kaspersky ha identificado otros riesgos crecientes:

1. Plataformas de Inversión Falsas: Se han difundido videos falsos, altamente realistas, donde supuestos voceros oficiales promueven plataformas de inversión fraudulentas con un supuesto respaldo estatal. Estas campañas se difunden en redes sociales para captar depósitos de dinero e información personal mediante phishing o enlaces maliciosos.

2. Aplicaciones SpyLoan: Se distribuyen aplicaciones falsas de préstamos o inversiones que solicitan adelantos de dinero y recopilan datos sensibles como DNI, imágenes faciales y datos bancarios. Esta información se comercializa en el mercado negro, facilitando la suplantación de identidad y la extorsión.

Detrás de estas operaciones de Fraudes Digitales existen estructuras organizadas con jerarquías definidas. En muchos casos, utilizan criptomonedas para el lavado de dinero, dificultando el rastreo de los fondos robados.

Recomendaciones de seguridad

Ante este panorama, Kaspersky recomienda las siguientes medidas para evitar ser víctima de los Fraudes Digitales:

• Seguridad de Cuentas: Utilizar contraseñas fuertes y únicas, además de activar la autenticación en dos pasos en todos los servicios posibles.

• Conocer la Ingeniería Social: Desconfiar de manipulaciones basadas en emociones como la urgencia, el miedo o el afecto.

• Inversiones y Ganancias: Desconfiar de promesas de ganancias rápidas o inversiones milagrosas que provengan de canales no oficiales o contactos desconocidos.

• Información Sensible: No compartir datos sensibles, contraseñas o códigos de verificación por teléfono o mensajes, ya que las entidades oficiales nunca los solicitan por esos medios.

• Verificación de la Fuente: Si un contenido parece sospechoso, buscar confirmación en los canales oficiales de la entidad o persona involucrada.

• Software y Soluciones: Mantener actualizado el software de todos los dispositivos, especialmente el sistema operativo y las aplicaciones financieras, y utilizar soluciones de seguridad como Kaspersky Premium.