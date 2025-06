Kaspersky alerta sobre ciberataques disfrazados de anime dirigidos a la Generación Z

Generación Z en la mira: detectan más de 250,000 ciberataques disfrazados de anime

Naruto, Demon Slayer y Attack on Titan han sido utilizados como señuelo en miles de intentos de ataque. Kaspersky advierte sobre los riesgos y presenta soluciones para protegerse.

(2/Jun/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Un nuevo informe de Kaspersky revela que los ciberdelincuentes están utilizando anime y plataformas de streaming como señuelo para distribuir malware y archivos maliciosos. Entre el segundo trimestre de 2024 y el primero de 2025, se detectaron más de 250,000 intentos de ataque, dirigidos principalmente a la Generación Z, la más involucrada con este tipo de contenido.

El anime como blanco de ciberataques

Los expertos de Kaspersky analizaron cinco títulos populares entre los jóvenes: Naruto, One Piece, Demon Slayer, Attack on Titan y Jujutsu Kaisen, detectando 251,931 intentos de distribución de malware disfrazados con el nombre de estas series. Naruto lideró la lista con 114,216 intentos de ataque, seguido por Demon Slayer (44,200) y Attack on Titan (39,433).

Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza y el afecto que los jóvenes sienten por estas series, utilizando anzuelos como “episodios exclusivos”, “escenas filtradas” o “acceso premium” para engañar a los usuarios.

Películas y plataformas de streaming también en riesgo

Además del anime, Kaspersky identificó 43,302 intentos de ataque vinculados a películas y series icónicas como Shrek, Stranger Things, Twilight, Inside Out 2 y Deadpool & Wolverine. Shrek fue el título más afectado, acumulando 36,000 intentos, con un pico en marzo de 2025.

Las plataformas de streaming también han sido blanco de los ciberdelincuentes. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV Plus y HBO Max registraron 96,288 intentos de distribución de archivos maliciosos, con Netflix como la más utilizada en 85,679 ataques y vinculada a más de 2.8 millones de páginas de phishing.

Kaspersky lanza “Case 404” para educar a la Generación Z

Para ayudar a los jóvenes a identificar estos riesgos, Kaspersky ha lanzado “Case 404”, un juego interactivo de ciberseguridad donde los jugadores se convierten en ciber-detectives y aprenden a proteger su vida digital. Como incentivo, quienes completen el juego recibirán un descuento en Kaspersky Premium.

Fabiano Tricarico, Director General de Productos para el Consumidor en Kaspersky, enfatizó la importancia de la educación digital: “Los ciberdelincuentes están explotando el vínculo de la Generación Z con la cultura digital. Es fundamental que los jóvenes desarrollen una mentalidad crítica y herramientas para protegerse en línea”.

Recomendaciones para una navegación segura

• Explora el juego interactivo “Case 404” para aprender sobre ciberseguridad.

• Utiliza suscripciones legítimas y descarga contenido solo de fuentes oficiales.

• Verifica la autenticidad de los sitios web antes de ingresar información personal.

• Evita archivos con extensiones sospechosas como .exe o .msi.

• Instala Kaspersky Premium y Kaspersky VPN para reforzar tu seguridad digital.