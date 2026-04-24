Kaspersky alerta sobre sitios falsos que usan el álbum de stickers para estafar en Latinoamérica

Los delincuentes aprovechan la alta demanda del álbum de stickers para ofrecer precios bajos y combos inexistentes a través de plataformas como WhatsApp e Instagram.
Detectan 20 sitios web engañosos dedicados a la venta falsa del álbum de stickers en la región
• Expertos en ciberseguridad identifican una red de dominios fraudulentos que suplantan la identidad visual de la página oficial para robar dinero a coleccionistas.
(24/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La empresa de ciberseguridad Kaspersky ha identificado una nueva campaña de fraude que utiliza el álbum de stickers del torneo de fútbol más importante del mundo como anzuelo. De acuerdo con el reporte, se han detectado al menos 20 dominios fraudulentos en América Latina, de los cuales 13 están dirigidos específicamente a países de habla hispana, diseñados para engañar a los aficionados mediante ofertas atractivas y precios significativamente por debajo del mercado.
Modus operandi del fraude digital
Los cibercriminales han creado plataformas que replican con precisión el diseño, la identidad visual y las etapas de compra del sitio oficial. Estas páginas fraudulentas confunden a los usuarios al mostrar opciones de productos como álbumes de tapa dura, paquetes de sobres y combos especiales con envío gratuito. La estructura incluye elementos de un comercio electrónico legítimo, tales como carritos de compra, calculadoras de envío y secciones de atención al cliente con correos y direcciones falsas para generar credibilidad.
Fabio Assolini, investigador líder en Seguridad para América Latina en Kaspersky, explicó en tercera persona que los grandes eventos deportivos están en la mira de los delincuentes, quienes explotan el componente emocional de los fanáticos y la urgencia de adquirir la colección para construir estas trampas digitales.
Mecanismos de pago y difusión
En la etapa final de la estafa, las víctimas son redirigidas para realizar transferencias a cuentas de terceros en diversas fintechs. Una vez enviado el dinero, este se dispersa rápidamente entre múltiples cuentas para dificultar su recuperación. En países como Colombia, la difusión del fraude se realiza principalmente mediante anuncios en Instagram y mensajes de WhatsApp, mientras que en Brasil se ha detectado el uso del sistema de pagos instantáneos PIX para facilitar el movimiento ilícito de los fondos.
Recomendaciones de seguridad para coleccionistas
Para evitar caer en estas vulnerabilidades durante la compra del álbum de stickers, se recomienda seguir las siguientes pautas de protección:
• Acceder solo a canales oficiales: Escribir la dirección del sitio directamente en el navegador, evitando enlaces provenientes de redes sociales o mensajería privada.
• Verificar la URL: Prestar atención a pequeñas variaciones en el dominio que puedan indicar que se trata de una página falsa.
• Alertas bancarias: Configurar notificaciones inmediatas de consumo para detectar cargos no autorizados.
• Protección técnica: Utilizar soluciones de ciberseguridad que resguarden los datos personales y las conexiones durante los pagos en línea.
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