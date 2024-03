Kaspersky alerta vulnerabilidades en juguetes inteligentes que podría exponer a niños a ciberdelincuentes

Kaspersky destaca los riesgos de seguridad en juguetes inteligentes diseñados para niños, incluyendo la capacidad de ciberdelincuentes para acceder a datos personales

(12/Mar/2024 – web) Panamá.- Una reciente investigación realizada por los analistas de Kaspersky ha revelado preocupantes vulnerabilidades en un conocido juguete robótico para niños, que podrían poner en riesgo la seguridad y privacidad de los pequeños usuarios.

El informe de Kaspersky alerta sobre la posibilidad de que ciberdelincuentes aprovechen estas vulnerabilidades para acceder al sistema del juguete y comunicarse con los niños a través de videochat, sin el conocimiento de los padres. Además, las fallas de seguridad en la aplicación móvil asociada permitirían un acceso remoto no autorizado al dispositivo, comprometiendo datos sensibles como nombres, edades e incluso ubicaciones de los usuarios.

El juguete en cuestión, diseñado para interactuar con los niños utilizando inteligencia artificial, presenta un sistema operativo Android y está equipado con una cámara de vídeo y un micrófono. Aunque los padres pueden monitorear las actividades de sus hijos a través de la aplicación móvil, la falta de autenticación durante la configuración inicial permite que los datos sean interceptados por ciberdelincuentes.

“A la hora de comprar juguetes inteligentes, es fundamental dar prioridad no sólo a su valor educativo y de entretenimiento, sino también a cómo está configurada su seguridad. A pesar de la creencia común de que un precio más alto implica una mayor seguridad, es esencial entender que incluso los juguetes inteligentes más caros pueden no ser inmunes a las vulnerabilidades que los atacantes pueden explotar. Por ello, los padres deben examinar detenidamente las reseñas de los juguetes, estar atentos a la actualización del software de los dispositivos inteligentes y supervisar de cerca las actividades de sus hijos durante el tiempo de juego», afirma Nikolay Frolov, analista principal de seguridad del ICS CERT de Kaspersky.

Para mantener todos los dispositivos inteligentes, seguros y protegidos, los expertos de Kaspersky recomiendan:

• Mantener los dispositivos actualizados: actualiza regularmente el firmware y el software de todos tus dispositivos conectados, incluidos los juguetes inteligentes. Estas actualizaciones suelen contener parches de seguridad cruciales que solucionan vulnerabilidades conocidas.

• Investigar antes de comprar: antes de comprar un juguete inteligente o cualquier dispositivo conectado, es importante informarse de la reputación del fabricante en materia de seguridad y privacidad. Hay que elegir dispositivos de marcas conocidas que den prioridad a la seguridad y ofrezcan actualizaciones periódicas.

• Tener cuidado con los permisos de las aplicaciones: es fundamental revisar y limitar los permisos concedidos a las aplicaciones móviles asociadas al dispositivo inteligente. Solo hay que proporcionar el acceso necesario a funciones y datos, y evitar conceder privilegios excesivos.

• Apagar el juguete inteligente cuando no se utilice para evitar la recopilación de datos. Si el dispositivo tiene micrófono, hay que guardarlo en un lugar de difícil acceso cuando no esté activo, y cubrir o desviar las cámaras cuando no se utilicen.

• Utilizar soluciones de seguridad confiables que ayuden a asegurar y proteger todo el ecosistema de un hogar inteligente.