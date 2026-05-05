Informe de Kaspersky revela que el robo de credenciales reemplaza al malware bancario tradicional

Un reporte de Kaspersky advierte que el cibercrimen financiero migró hacia la ingeniería social y el uso de la dark web, afectando a más de un millón de usuarios de los principales bancos del mundo.
Más de un millón de cuentas bancarias fueron comprometidas en 2025 por robo de credenciales
• Los ataques de malware bancario móvil crecieron 1.5 veces en 2025, mientras los infostealers se consolidan como la principal herramienta para el robo de credenciales y datos financieros.
(05/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Más de un millón de cuentas de banca en línea fueron comprometidas durante el año 2025, según un reciente informe de Kaspersky. El reporte advierte sobre un cambio significativo en las ciberamenazas financieras, donde los atacantes están abandonando el malware tradicional en favor del robo de credenciales y la reutilización de datos obtenidos mediante ingeniería social y la dark web.
Transformación del phishing y malware financiero
El phishing financiero mantiene su vigencia pero ha modificado su enfoque operativo. En 2025, las páginas que suplantan tiendas en línea lideraron el fraude con un 48.5% de los ataques, lo que representa un incremento de 10.3 puntos respecto al año anterior. En contraste, el phishing dirigido a bancos disminuyó a un 26.1%, sugiriendo que la robustez de los servicios bancarios actuales obliga a los delincuentes a buscar rutas más sencillas para acceder al dinero de los usuarios.
En América Latina, la tendencia muestra una distribución equilibrada entre el comercio electrónico (46.3%) y el sector bancario (42.25%). Paralelamente, el malware financiero en computadoras personales continuó su descenso debido a la migración de los usuarios hacia dispositivos móviles. No obstante, las detecciones de malware bancario móvil se multiplicaron por 1.5 en comparación con el periodo previo.
El papel de los infostealers y la dark web
Como complemento a las amenazas tradicionales, los infostealers han asumido un papel protagónico al recolectar de forma masiva cookies, números de tarjetas bancarias y claves de acceso. Kaspersky detectó un crecimiento del 59% en estos ataques a nivel global y un 35% en América Latina. Estos datos indican que los delincuentes ahora pueden extraer información directamente desde los navegadores web sin necesidad de instalar aplicaciones complejas.
De acuerdo con el equipo de Kaspersky Digital Footprint Intelligence (DFI), las credenciales de más de un millón de cuentas pertenecientes a los 100 bancos más grandes del mundo fueron compartidas libremente en la dark web en 2025. Países como España, Brasil e India registraron los índices más altos de cuentas comprometidas por banco. Un dato alarmante revela que el 74% de las tarjetas de pago identificadas en estos mercados clandestinos seguían siendo válidas hasta marzo de 2026.
Consolidación del mercado criminal
Eduardo Chavarro, director para Américas del Equipo Global de Respuestas a Incidentes en Kaspersky, comentó en tercera persona que el mercado criminal en la dark web se ha estructurado de tal forma que los datos robados son ahora el activo principal. Según el experto, este modelo acelera la velocidad del cibercrimen y permite que atacantes con mínima experiencia técnica ejecuten fraudes mediante kits de phishing ya validados.
Para mitigar los riesgos del robo de credenciales, los especialistas recomiendan a los individuos activar la verificación de dos pasos y evitar el uso de la misma contraseña en múltiples sitios. Para las empresas, Kaspersky sugiere implementar monitoreos constantes en la dark web y utilizar plataformas de detección y respuesta ágil para identificar vulnerabilidades desconocidas en su infraestructura digital.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *