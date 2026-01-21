Kaspersky revela que datos robados en campañas de phishing se venden desde 50 dólares

Análisis de Kaspersky alerta sobre el comercio de información personal en la dark web

• Según expertos de Kaspersky, los ciberdelincuentes agrupan credenciales y datos personales para construir perfiles digitales que facilitan ataques dirigidos a gran escala.

(21/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un análisis reciente realizado por la firma Kaspersky sobre campañas de phishing y estafas detectadas a nivel global determinó que el 88% de los ataques tiene como objetivo principal obtener credenciales de acceso a servicios en línea. El informe detalla que, en menor medida, estas amenazas buscan recopilar datos personales como nombres y direcciones (9%) e información de tarjetas bancarias (2%).

El comercio de datos en la dark web

La investigación de Kaspersky muestra que las páginas fraudulentas envían la información robada a través de correos electrónicos, bots en aplicaciones de mensajería como Telegram o paneles controlados por los atacantes. Una vez obtenidas, las credenciales suelen agruparse en bases de datos y venderse en mercados de la dark web por montos que pueden iniciar en los 50 dólares. Los precios varían según el tipo de acceso: desde menos de un dólar por portales de internet generales, hasta 105 dólares por plataformas de criptomonedas y 350 dólares por servicios de banca en línea.

Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky, explicó que los datos aislados no generan el valor a largo plazo que buscan los criminales. Por ello, los nombres de usuario, contraseñas y números telefónicos son verificados y comercializados incluso tiempo después del robo inicial para facilitar la toma de control de cuentas y ataques dirigidos tanto a personas como a organizaciones.

Recomendaciones para reducir riesgos

Para mitigar las amenazas de phishing, Kaspersky recomienda no confiar en enlaces o archivos adjuntos de remitentes desconocidos y verificar la legitimidad de las instituciones directamente. Es fundamental revisar que la URL de los sitios web sea correcta y prestar atención a errores ortográficos o inconsistencias visuales sospechosas antes de ingresar información financiera.

Asimismo, se aconseja monitorear los movimientos bancarios mediante aplicaciones oficiales y activar la autenticación multifactor siempre que sea posible. En caso de que las credenciales sean comprometidas, la institución sugiere cambiar las contraseñas de inmediato por combinaciones robustas y únicas, además de informar a los contactos en caso de afectación a cuentas de mensajería o redes sociales. El uso de soluciones de seguridad como Kaspersky Premium ayuda a prevenir estas actividades mediante el análisis de patrones fraudulentos en tiempo real.

