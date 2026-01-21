Kaspersky revela que datos robados en campañas de phishing se venden desde 50 dólares

Kaspersky revela que datos robados en campañas de phishing se venden desde 50 dólares
Kaspersky revela que datos robados en campañas de phishing se venden desde 50 dólaresKaspersky

Un estudio de la firma de seguridad revela que la gran mayoría de las estafas digitales buscan obtener usuarios y contraseñas para su posterior venta en canales clandestinos.

Análisis de Kaspersky alerta sobre el comercio de información personal en la dark web

• Según expertos de Kaspersky, los ciberdelincuentes agrupan credenciales y datos personales para construir perfiles digitales que facilitan ataques dirigidos a gran escala.

(21/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un análisis reciente realizado por la firma Kaspersky sobre campañas de phishing y estafas detectadas a nivel global determinó que el 88% de los ataques tiene como objetivo principal obtener credenciales de acceso a servicios en línea. El informe detalla que, en menor medida, estas amenazas buscan recopilar datos personales como nombres y direcciones (9%) e información de tarjetas bancarias (2%).

El comercio de datos en la dark web

La investigación de Kaspersky muestra que las páginas fraudulentas envían la información robada a través de correos electrónicos, bots en aplicaciones de mensajería como Telegram o paneles controlados por los atacantes. Una vez obtenidas, las credenciales suelen agruparse en bases de datos y venderse en mercados de la dark web por montos que pueden iniciar en los 50 dólares. Los precios varían según el tipo de acceso: desde menos de un dólar por portales de internet generales, hasta 105 dólares por plataformas de criptomonedas y 350 dólares por servicios de banca en línea.

Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky, explicó que los datos aislados no generan el valor a largo plazo que buscan los criminales. Por ello, los nombres de usuario, contraseñas y números telefónicos son verificados y comercializados incluso tiempo después del robo inicial para facilitar la toma de control de cuentas y ataques dirigidos tanto a personas como a organizaciones.

Recomendaciones para reducir riesgos

Para mitigar las amenazas de phishing, Kaspersky recomienda no confiar en enlaces o archivos adjuntos de remitentes desconocidos y verificar la legitimidad de las instituciones directamente. Es fundamental revisar que la URL de los sitios web sea correcta y prestar atención a errores ortográficos o inconsistencias visuales sospechosas antes de ingresar información financiera.

Asimismo, se aconseja monitorear los movimientos bancarios mediante aplicaciones oficiales y activar la autenticación multifactor siempre que sea posible. En caso de que las credenciales sean comprometidas, la institución sugiere cambiar las contraseñas de inmediato por combinaciones robustas y únicas, además de informar a los contactos en caso de afectación a cuentas de mensajería o redes sociales. El uso de soluciones de seguridad como Kaspersky Premium ayuda a prevenir estas actividades mediante el análisis de patrones fraudulentos en tiempo real.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

El viajero de lujo en 2026 priorizará la sostenibilidad y las experiencias regenerativas

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb