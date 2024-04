Kaspersky presenta Kaspersky Next: Innovación en Ciberseguridad Empresarial

Kaspersky ha lanzado Kaspersky Next, una nueva línea de productos empresariales que combina protección de endpoints, EDR y XDR

(15/Abr/2024 – web) LatAm.- En un esfuerzo por abordar las crecientes amenazas cibernéticas y proporcionar soluciones integrales de seguridad, Kaspersky ha presentado Kaspersky Next, una nueva línea de productos empresariales diseñada para ofrecer protección avanzada contra las complejidades del panorama de ciberseguridad actual.

La nueva línea de productos Kaspersky Next combina una sólida protección de endpoints con la transparencia y velocidad de EDR (Endpoint Detection and Response), además de la visibilidad y eficiencia de las herramientas de XDR (Extended Detection and Response). Esta combinación permite a las empresas enfrentar los ataques más frecuentes, evasivos y complejos, brindando visibilidad total, control y respuesta rápida a las amenazas emergentes.

Con tres niveles de productos disponibles, Kaspersky Next ofrece opciones para empresas de todos los tamaños y sectores, permitiendo a los clientes seleccionar la solución que mejor se adapte a sus necesidades comerciales, la complejidad de su infraestructura de TI y los recursos disponibles. Desde la protección básica de endpoints hasta la detección avanzada de amenazas y la correlación de datos, Kaspersky Next ofrece una gama completa de soluciones para abordar los desafíos de seguridad actuales.

«En un panorama de ciberamenazas en constante evolución, es esencial que las empresas cuenten con una solución integral de ciberseguridad en la que puedan confiar», dijo un portavoz de Kaspersky. «Con Kaspersky Next, estamos comprometidos a brindar a las empresas la protección y la tranquilidad que necesitan para operar de manera segura en el mundo digital».

Kaspersky Next es independiente de la implementación y se puede gestionar tanto en la nube como en un servidor corporativo local (on premise). Con funciones de automatización avanzadas y múltiples opciones de integración, esta nueva línea de productos está diseñada para simplificar la gestión de la seguridad y reducir la carga de trabajo de los equipos de ciberseguridad.

Con su enfoque en la innovación y la excelencia en la protección contra amenazas cibernéticas, Kaspersky Next se posiciona como una solución líder en el mercado de la ciberseguridad empresarial.

“El lanzamiento de Kaspersky Next tiene dos significados importantes: la llegada de la solución XDR y la reinvención de toda nuestra oferta de soluciones corporativas, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia como proveedores empresariales. Kaspersky Next simplifica las tecnologías EDR y XDR para empresas y organizaciones de todos los tamaños. Estamos brindando la mejor protección, impulsada por nuestra experiencia exclusiva, a todos los clientes, desde aquellos que no cuentan con profesionales de ciberseguridad hasta aquellos que cuentan con equipos especializados. Nuestro objetivo es permitir a las empresas desarrollar mejores estrategias de protección, junto a una seguridad confiable y rentable que se adapte a sus necesidades”, afirma Claudio Martinelli, director general para las Américas en Kaspersky.