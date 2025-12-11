Kaspersky advierte: 54% de las contraseñas filtradas en 2025 es reutilización de claves antiguas

La mitad de las contraseñas filtradas en 2025 ya estaba comprometida, según estudio de Kaspersky



• El 54% de las claves comprometidas en 2025 ya formaba parte de fugas de datos anteriores, confirmando que la vida media de una contraseña filtrada oscila entre 3.5 y 4 años.

(11/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Una reciente investigación de Kaspersky expone la alta vulnerabilidad de los usuarios en línea, revelando que la mayoría de las contraseñas filtradas no solo son débiles desde su creación, sino que persisten sin cambios durante años. Este patrón de reutilización y debilidad deja a millones de personas expuestas a ciberataques cada vez más simples.

El análisis de las principales filtraciones de datos ocurridas entre 2023 y 2025 demostró un patrón alarmante: en 2025, el 54% de las claves comprometidas ya se encontraba en fugas anteriores. Esto subraya el uso repetido de contraseñas antiguas, cuya vida media en estas filtraciones se estima entre 3.5 y 4 años.

Patrones de Contraseñas Débiles y Predecibles

A pesar de ser uno de los principales métodos de acceso, la autenticación por contraseña ha demostrado ser insegura debido a los hábitos de los usuarios. Los especialistas de Kaspersky detectaron varios patrones que facilitan el trabajo de los atacantes:

Incorporación de Elementos Personales y Fechas

Los usuarios con frecuencia agregan elementos sencillos de adivinar. El 10% de las contraseñas en los conjuntos de datos analizados contiene un número similar a una fecha, específicamente entre 1990 y 2025. Un dato destacado es que el 0.5% de todas las contraseñas filtradas termina en “2024”, lo que implica una de cada 200 claves.

Las Combinaciones Más Comunes

La combinación de contraseña más usada es “12345”, un factor que reduce drásticamente la resistencia criptográfica y el tiempo necesario para ataques de fuerza bruta. Otros componentes muy habituales en las claves analizadas incluyen la palabra “love”, nombres de personas y nombres de países.

Consecuencias de las Filtraciones y Vulnerabilidad

El principal problema de una contraseña expuesta es que los atacantes pueden utilizarla para acceder a cuentas personales, incluyendo correo electrónico, redes sociales, servicios financieros o plataformas de trabajo. La repetición de una misma clave en múltiples plataformas amplifica el riesgo, pues una sola filtración puede abrir la puerta a múltiples accesos indebidos.

Los ciberdelincuentes utilizan herramientas avanzadas capaces de probar millones de combinaciones por segundo. Al encontrar patrones predecibles, el riesgo aumenta exponencialmente, lo que puede derivar en robo de información, suplantación de identidad o pérdida de acceso a servicios esenciales.

Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor en América Latina de Kaspersky, explicó que estos resultados muestran un patrón preocupante donde el uso de contraseñas débiles o recicladas persiste. El experto señaló que la dificultad de gestionar decenas de claves y cambiarlas con frecuencia se ha vuelto una carga que amplifica el riesgo.

La Migración Hacia Métodos de Autenticación Modernos

Todos estos hallazgos confirman que la autenticación tradicional se vuelve cada vez más frágil, especialmente cuando la administración de claves es deficiente. Ante este escenario, la industria está impulsando métodos más modernos y seguros, como los passkeys.

Un passkey es un sistema de inicio de sesión que elimina por completo la necesidad de memorizar contraseñas. Utiliza un par de claves criptográficas y, en muchos casos, datos biométricos del dispositivo (como huella o reconocimiento facial) para un acceso más seguro. A diferencia de las contraseñas, un passkey se genera para una cuenta específica y es inmune a ataques como phishing o filtraciones masivas de claves.

Recomendaciones de Seguridad de Kaspersky

Para fortalecer la protección de las cuentas en línea, los expertos de Kaspersky ofrecen las siguientes recomendaciones:

• Usar Contraseñas Largas y Únicas: Evitar la repetición de claves entre servicios. Una contraseña robusta debe tener un mínimo de 12 caracteres combinando letras, números y símbolos.

• Activar la Verificación en Dos Pasos (2FA): Esta capa adicional de seguridad requiere un código extra, que puede ser por mensaje, aplicación o biometría, impidiendo el acceso incluso si la contraseña es robada.

• Desconfiar de Enlaces Sospechosos: Nunca hacer clic en enlaces de correos o SMS que soliciten la verificación o actualización de cuentas. Se debe acceder directamente al sitio oficial desde el navegador.

• Mantener Aplicaciones Actualizadas: Las actualizaciones corrigen fallos de seguridad críticos que pueden ser aprovechados por atacantes.

• Implementar Passkeys: Adoptar passkeys para iniciar sesión sin contraseñas, usando la biometría del dispositivo.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: