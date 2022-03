La nueva serie Galaxy S22 de Samsung ya está disponible en Panamá

(11/Mar/2022 – web) Panamá.- Con un lanzamiento regional, trasmitido en vivo en 24 países de Centroamérica, El Caribe y Suramérica desde la Plaza Catedral en Panamá se anunció con bombos y platillos la llegada de los novedosos el Galaxy S22 y Galaxy S22+ y S22 Ultra, los nuevos miembros de la familia Galaxy S que fusionan lo mejor de dos legados de smartphones – la potencia inigualable de la serie Note y la cámara y el rendimiento de nivel profesional de la serie S – para establecer un nuevo estándar para los smartphones premium.

Los nuevos smartphones insignia de Samsung están disponibles ya en Panamá en los principales operadores locales, distribuidores autorizados, tiendas Samsung y en la tienda online de Samsung.

Jay JH Kim, Presidente de Samsung Electronics Centroamérica y Caribe expresó que “con el Galaxy S22, serán dueños de la noche, tomando las mejores y más brillantes fotos y videos que hayan capturado. También dominarán el día con potencia, velocidad y herramientas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Además, nuestro S-pen cambiará su vida diaria para que sean más creativos.”

“La serie Galaxy S22 es simplemente la magia de la innovación, porque es el teléfono inteligente más poderoso para reescribir las reglas de todos los teléfonos que existen hasta hoy” aseguro Kim durante la presentación.

Estos smartphones presentan cámaras dinámicas con procesamiento de imagen inteligente avanzado para hacer que cada momento sea épico. Proyectados con un diseño audaz y materiales sostenibles, Galaxy S22 y S22+ están diseñados en sintonía con la vocación de alta responsabilidad con el medio ambiente de la marca surcoreana. Ambos dispositivos estarán disponibles en los siguientes colores y opciones de memoria[1]:

Los Galaxy S22/22+ están disponibles en los colores Phantom Black, Phantom White, Green y Pink Gold en modelos de 128GB y 256GB con 8GB de RAM.

El Galaxy S22 Ultra, que viene con el S Pen incorporado, presenta funciones avanzadas de Nightography y video, y una batería que dura más de un día. El Galaxy S22 Ultra toma la amada funcionalidad del Galaxy Note y los aspectos más celebrados de la Serie S y los fusiona para una experiencia móvil verdaderamente única. Este es un salto adelante para la tecnología móvil, que establece un nuevo estándar para lo que un smartphone puede ser.

Los colores para el Galaxy S22 Ultra son Phantom Black, Phantom White, Green y Burgundy en modelos de 256GB y 12GB de RAM.

Conquiste la noche con la cámara más inteligente de Samsung hasta la fecha

Galaxy S22 y S22+ fueron ideados para ofrecer experiencias de cámara del siguiente nivel, para que las personas puedan conectarse y compartir dondequiera que estén. Con las nuevas funciones revolucionarias de Nightography de la serie Galaxy S22 – como el sensor el 23% más grande[2] y la tecnología Adaptive Pixel –, su cámara está diseñada para dejar entrar más luz, resaltar detalles y capturar colores que hacen que las imágenes capturadas se destaquen, incluso en la oscuridad[3].

Tanto el Galaxy S22 como el S22+ cuentan con una poderosa cámara principal de 50MP, tele lentes de 10MP y una lente ultra ancha de 12MP, para que siempre obtengas las tomas de más alta calidad. Y cuando estás capturando videos con amigos, la nueva función Auto Framing[4] detecta y rastrea hasta 10 personas y ajusta automáticamente el enfoque de la cámara para que ella capture a todos con claridad. Ambos dispositivos cuentan con la tecnología VDIS avanzada que minimiza las vibraciones, por lo que obtendrás imágenes nítidas y uniformes incluso cuando estás en movimiento.

Vía Prismgrp

Referencias:

[1] Las fechas disponibles, el color y las opciones de memoria pueden variar según el mercado.

[2] En comparación con Galaxy S21 y S21+

[3] Adaptive Pixel solo funciona con fotos de alta resolución, no con resolución básica.

[4] Auto Framing solo está disponible en el Modo Video. Auto Framing debe estar habilitado antes de grabar. Ciertas resoluciones y proporciones pueden no ser compatibles. Ciertas funciones pueden no estar disponibles cuando el Auto Framing está activado. Solo las personas pueden ser reconocidas, y hay un límite de cuántas personas pueden ser reconocidas. Disponible en Samsung Camera, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, New Knox Meeting, Microsoft Teams, Cisco Webex Meet, Zoom. Auto Framing solo está disponible en la cámara frontal ultra ancha.