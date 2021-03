La obesidad y su lucha: Conoce cómo puedes evitarla con estos accesorios tecnológicos.

El HUAWEI Watch Fit y el HUAWEI GT2 Pro fueron diseñados para guiarte en el control de tu salud y peso.

(4/Mar/2021 – web) Panamá.- En el marco del día mundial contra la obesidad que se celebra hoy 04 de marzo del 2021, se quiere destacar todo el esfuerzo y constancia que las personas día a día ponen para mantenerse sanas, realmente llevar una vida saludable conlleva mucha dedicación y disciplina, aunque siempre es importante los chequeos médicos rutinarios, se debe tener un hábito alimenticio y entrenamiento físico continuo para lograrlo.

Según la Organización Mundial de la Salud para el 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas, una cifra que para este año 2021 lo más seguro es que este triplicada debido al confinamiento que hemos tenido en todo el mundo que por cierto ya cumple el año.

La actividad física y comer saludable como saben son las principales armas para la lucha contra la obesidad, suena fácil, pero la constancia que esto lleva podría espantar a más de uno. Hay millones de personas en el mundo que se cuidan, crearon un hábito y lo hicieron parte de su día a día, todo es cuestión de organizarse y tomar un tiempo del día para dedicárselo.

Hablándole a los que tienen miedo o pereza de empezar, existen muchas rutinas de entrenamientos y planes alimenticios que seguro ya has probado, y que no te gustaron o no te funcionaron, ¡No te preocupes!, la vida está llena de pruebas y experiencias, poco a poco irás conociendo ejercicios que se adapten a ti y formen parte de tus hábitos.

Lo importante es que seas consciente sobre la obesidad como una enfermedad que podría causar la muerte, no es necesario que empieces con rutinas fuertes ni dietas estrictas, recuerda que lo que estamos hablando no es para tener un cuerpo de verano sino más bien para que puedas mantener tu peso o no aumentes del mismo.

La recomendación es que empieces de a poco. Ponte una meta de caminar 20 minutos al parque o por el área de tu casa, balancea comidas y establece horarios fijos. Si eres de los que necesitas más guías y empuje para hacerlo te comentamos que existen accesorios tecnológicos que te ayudan a tener la información básica y necesaria para seguir estimulando el hábito.

Por ejemplo hay relojes inteligentes de bajo costo que pueden ser tu guía y acompañante, un reloj como el HUAWEI Watch Fit, posee especificaciones como: Registro del rendimiento de tu actividad física, Monitorea tu salud con la medición de la frecuencia cardiaca y oxígeno en la sangre, que a través de HUAWEI Health una aplicación que puedes descargar incluso desde otras tiendas online, registra todo los resultados que puedes ver desde tu smartphone. Un dato curioso que tiene este smartwatch es que si estas mucho tiempo sin moverte te recuerda que debes realizar movimientos.

Si eres de los que le gusta nadar o tienes una bicicleta en casa y deseas darle uso, te recomendamos acompañar estas actividades con los Smartwatch de la Serie GT, además de que su diseño luce más elegante, por el ejemplo el GT2 Pro, tiene para medir específicamente actividades como: Nadar, Montar bicicleta, Senderismo, carrera de montaña, triatlón y muchas más. También monitorea tu salud al igual que Watch Fit con la medición de la frecuencia cardiaca y oxígeno en la sangre, que a través de HUAWEI Health también puedes manipular.

Ambos son ideales para empezar a cuidarte, controlar tu peso y acompañarte en tu día a día, todo va a depender de tu presupuesto y cual te va mejor según tu estilo.

