La pantalla de tu TV The Sero gira al ritmo de tus diversas conexiones

Puedes girar su pantalla para una visualización horizontal o una vertical. Es parte de la versatilidad que tiene The Sero para que disfrutes tanto contenidos de dispositivos móviles como de televisión, video y cine. Es como tener una extensión ampliada del mundo que te brinda tu teléfono inteligente.

(20/Feb/2021 – web) Panamá.- ¿Has imaginado una gran pantalla de televisión de inmejorable desempeño visual y de audio, tan versátil y tan amigable con tu estilo de vida que en ella puedas disfrutar lo que te ofrece un TV estándar, pero también recorrer tus redes sociales y otros contenidos que habitualmente disfrutas en tu smarthphone en formato vertical? Eso y más es lo que te ofrece el TV The Sero de Samsung Electronics.

Su pantalla giratoria te permite contar con dos perspectivas de visualización: una para los formatos gráficos de las redes sociales y otra para transmisiones de canales de TV y video, de manera que puedes moverlo a tu gusto. Así, con la ayuda del control remoto o con tu móvil Samsung, puedes colocar a tu TV The Sero de modo horizontal para mirar tus programas favoritos de televisión, películas y canales de video. En el sentido vertical te sirve para navegar por los contenidos ideados para dispositivos móviles y aplicaciones, tus fotos, tus videos. Es una suerte de extensión ampliada del mundo que te brinda tu teléfono inteligente, en sintonía con las diversas conexiones que tienes y te interesa mantener.

De tu equipo móvil a tu TV

Estar conectado a tu teléfono inteligente o tableta será un hábito compatible con tu TV, gracias a The Sero. Ideado con la alta calidad de imagen de la línea QLED de Samsung, este equipo te permite, en segundos, pasar la imagen de lo que estás viendo en tu dispositivo móvil a la pantalla del televisor.

Al tocar en el bisel de tu TV con tu smarthphone Samsung, activarás la función Tap View y de forma inmediata seguirás disfrutando el feed de tu red social preferida que tenías en la pantalla de tu dispositivo móvil en tu TV The Sero: música, videos, redes sociales, aplicaciones y otros contenidos creados para ese pequeño formato, pero que ahora se redimensionan para tu confort y tu disfrute.

Por ejemplo, ya no tendrás que conformarte con reproducir videos con barras negras a los lados, debido a que el formato es distinto al de las pantallas de TV convencionales. Tu TV The Sero lo adapta al formato vertical y también lo hará cuando quieras divertirte con las redes TikTok, Vivo e Instagram, entre otras, pero en su gran pantalla. The Sero lo hace optimizando la calidad de la visualización de todos tus contenidos móviles.

Sin dudas es una experiencia inédita para ti. Pasarás de una imagen pequeña a una pantalla mucho más grande y un sonido más potente, en el momento que lo necesites. Podrás detallar de forma ampliada las imágenes, los vídeos, la calidad de los textos y la dimensión estética de las publicaciones que hay en la red social que visitas. Y para un mejor desempeño de reprodución, con la función de imagen adaptable, The Sero analiza la iluminación en el ambiente y se ajusta para optimizar brillo y contraste.

Y si eres de los usuarios que agradece que su TV tenga una experiencia auditiva excepcionalmente potente, The Sero proyecta sonidos de primera calidad mediante un sistema de sonido 4.1 compuesto de cinco altavoces que entregan en conjunto 60W. En cuanto a su uso para videojuegos, su desempeño te resultará muy satisfactorio pues te ofrecerán la mayor fidelidad para la ubicación de los sonidos que se producen en cada contienda o turno.

Suma valor al entorno

Además de esa potente ventaja que te da su pantalla para mirar contenidos audiovisuales tanto en formato horizontal como en vertical, The Sero también es versátil en otro sentido: está diseñado para integrarse a tus espacios con efecto decorativo. Puedes aprovechar uno de los cinco modos: Reloj, Póster, Mi foto, Cinemagraph y Pantalla Acústica.

Y si activas el Modo Ambiente+, tu TV evalúa la textura y el color de la pared donde está colocado y ajusta la apariencia de su pantalla para que combine armónicamente con los características cromáticas del entorno que lo rodea. Adicionalmente, puedes utilizarlo para iluminar el espacio cuando no estés usando la pantalla.

De esta manera, The Sero responde a quien necesita flexibilidad y calidad a la vez, especialmente a gente como tú que vives activo en línea y que necesitas óptima calidad de reproducción de imágenes y sonidos, cuando generas, consumes y procesas diversos contenidos de entretenimiento, aprendizaje, trabajo, hogar, interacción social, deportes y otros temas.

