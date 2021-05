La tecnología mejora la experiencia de las personas en el hogar

(11/May/2021 – web) Centroamérica y el Caribe.- Está más que demostrado que la tecnología ha mejorado la experiencia de las personas en su hogar, gracias a la implementación de la innovación, por medio del IoT (Internet de las cosas), que ha propiciado el desarrollo de soluciones inteligentes que cada vez son más comunes y que hacen más sencillas nuestras rutinas.

Estas nuevas tecnologías para el hogar amplían el protagonismo del Smartphone como centro de control para los dispositivos y gadgets en el hogar con el objetivo de facilitarles la vida a los consumidores. Ahora sus funcionalidades se extienden mucho más de una videollamada, capturar fotos y vídeos o disfrutar videojuegos.

«Nuestros usuarios esperan una conectividad perfecta para todos sus dispositivos, tanto si están viendo películas en streaming como jugando o navegando por Internet. La conectividad sin latencia ayuda a mejorar la experiencia con cada uno de estos dispositivos y gadgets”, comentó Alexander Rojas, Gerente de Ventas y Desarrollo de Negocios de MediaTek para Centroamérica y El Caribe.

Todo esto es posible hacerlo de forma rápida y segura gracias a un componente clave el cual es el corazón del Smartphone o de cualquier otro dispositivo: el chipset.

Según la investigación de Deloitte, Connectivity and Mobile Trends 2020, los consumidores reportan en un 43% que enfrentan problemas de conectividad al ver videos en su Smartphone, mientras que el 41% siente que sus velocidades de datos móviles no son lo suficientemente rápidas. Esto genera un gran reto para la futura red 5G y para los fabricantes de teléfonos inteligentes, pues no sólo los consumidores desean una buena conectividad sino que también tengan un precio accesible.

Además, la elección por un Smartphone es algo que no se está haciendo a la ligera. Según la investigación de Deloitte, el ciclo de actualización del Smartphone se está alargando. Casi 1 de cada 3 consumidores tiene un teléfono inteligente de dos años o más. Además, menos del 60% de los consumidores planean comprar un nuevo teléfono inteligente en los próximos dos años.

Se puede esperar un crecimiento importante en el desarrollo, venta e implementación de tecnologías para el hogar, actualmente hay varios dispositivos cuyo principal objetivo es ser un aliado en el hogar, podemos encontrar desde bombillos, bocinas hasta refrigeradoras inteligentes que permiten una mejor experiencia para sus usuarios.

Vía Infopress