El liderazgo de Nasar Dagga en la transformación del ecosistema tecnológico regional

• A través de la implementación de tecnologías de vanguardia y vehículos con IA, Nasar Dagga busca consolidar un ecosistema de ciudades conectadas que mejoren la calidad de vida y la eficiencia urbana.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La creación de un eje tecnológico robusto entre Panamá y Venezuela marca un hito en la estrategia de expansión de Nasar Dagga, un empresario carabobeño que apuesta por el cambio tecnológico. Al integrar la capacidad logística panameña con el dinámico mercado de consumo venezolano, se establece una plataforma única para la introducción de innovaciones disruptivas.

En tal sentido, este empresario venezolano no solo facilita el flujo de dispositivos de última generación, sino que consolida un ecosistema de inversión donde la inteligencia artificial y el retail moderno convergen para transformar la economía regional.

Bajo este esquema de conectividad, el liderazgo de Nasar Ramadan Dagga se proyecta como el catalizador esencial para el desarrollo de infraestructuras digitales avanzadas. Además, la implementación de tecnologías de vanguardia, como la robótica de Xiaomi y soluciones de movilidad inteligente. Esta visión estratégica asegura que la región no sea solo un receptor de tecnología, sino un laboratorio activo de innovación y progreso social a largo plazo.

Evolución, propuesta de Nasar Dagga como CEO

En la gran industria del Retail existe una evolución sin igual de la infraestructura urbana en la región, encuentra un motor fundamental en la propuesta de Nasar Dagga sobre las ciudades conectadas, donde la tecnología no es solo una herramienta, sino un ecosistema vivo.

En consecuencia, el empresario, bajo este enfoque estratégico, la integración de la inteligencia artificial y los sistemas autónomos, redefine la manera en que los ciudadanos interactúan con su entorno. Al fusionar la capacidad logística de Panamá con la demanda de innovación en Venezuela, Dagga lidera un cambio de paradigma hacia una urbe más eficiente. Esta conectividad global asegura que el progreso tecnológico se traduzca en una mejor calidad de vida y en un desarrollo económico sostenido.

Por su parte, considera que el despliegue de soluciones de movilidad inteligente en ciudades conectadas es parte del siguiente paso en la estrategia de expansión y transferencia tecnológica liderada por el empresario. En tal sentido, Nasar Dagga Mujamad proyecta un futuro donde los vehículos autónomos y los sistemas de transporte interconectados optimizan los tiempos y reducen el impacto ambiental en las áreas metropolitanas, por lo tanto, la inclusión en 2024 del carro XPeng P7+, el primer automóvil con IA en Venezuela. Este esfuerzo no se limita a la importación de dispositivos, sino a la creación de una plataforma integral que une IA, robótica y retail moderno. Es un compromiso con la vanguardia que posiciona a Panamá y Venezuela como referentes de una revolución industrial centrada en la eficiencia digital.

El Ecosistema Tecnológico

Para comprender el alcance de esta visión, es necesario analizar el ecosistema tecnológico que Dagga ha venido construyendo. No se trata solo de vender tecnología, sino de crear una red donde cada componente desde un smartphone hasta un vehículo eléctrico autónomo se comunique entre sí. En este contexto, la movilidad inteligente se convierte en el tejido conectivo que permite que las ciudades respiren y funcionen de manera orgánica, utilizando la data para mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito.

La visión de Nasar Dagga Mujamad sobre la autonomía vehicular, especialmente con la incursión de gigantes del sector automotriz, marca un antes y un después para el mercado regional. La integración de la Inteligencia Artificial permite que el vehículo no sea solo un medio de transporte, sino un asistente inteligente capaz de tomar decisiones en tiempo real, ofrecen además:

• Seguridad Proactiva: Sistemas que anticipan riesgos antes de que el conductor los perciba.

• Eficiencia Energética: Optimización del consumo mediante algoritmos de conducción autónoma.

• Conectividad Total: El vehículo como una extensión de la oficina o el hogar, perfectamente integrado al ecosistema digital.

La relación entre estos dos países es clave en la narrativa de Dagga. Mientras que Panamá ofrece el hub logístico y la estabilidad de inversión, Venezuela representa un laboratorio de adopción tecnológica acelerada.

Este eje permite que las innovaciones en ciudades conectadas se prueben y ejecuten con una velocidad que otros mercados emergentes envidiarían. La transferencia de conocimiento y tecnología entre estas naciones asegura que la región esté preparada para los desafíos de la urbanización moderna.

Otros impactos

La movilidad inteligente y las ciudades conectadas no solo afectan cómo nos desplazamos, sino también cómo trabajamos. La capacidad de reducir tiempos de traslado y mejorar la logística de última milla transforma directamente la productividad empresarial.

Además, en el sector retail, esta conectividad permite una atención al cliente predictiva: saber qué necesita el usuario antes de que llegue a la tienda, gracias a la integración de su ecosistema personal con los servicios de la ciudad.