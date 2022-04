Las herramientas adecuadas impulsan la productividad a la fuerza de trabajo remota

(6/Mar/2022 – web) Centroamérica y el Caribe.- La reciente coyuntura mundial ha dado lugar a una rápida evolución del lugar de trabajo y a cambios importantes en la forma en que vivimos y trabajamos durante los últimos meses. El número de empleados que trabajan desde casa aumentó exponencialmente del 5% al 60% en cuestión de semanas¹. Naturalmente, este cambio drástico provocó un nuevo conjunto de desafíos a los que deben enfrentarse las organizaciones.

“Además de un cambio físico en el entorno de trabajo, los empleados han tenido que adaptarse a nuevos modos de comunicación, adaptarse a los cambios en el equipo de la estación de trabajo y navegar por las distracciones físicas, todo lo cual puede afectar la productividad de los empleados y contribuir al estrés” comentó Marco Vasquez, Gerente de Mercadeo Regional en Dell Technologies.

A medida que las empresas pasan a un período prolongado de trabajo remoto y reconsideran las políticas de su lugar de trabajo, mantener una experiencia de empleado consistentemente positiva es clave para maximizar la productividad a largo plazo en un entorno de trabajo remoto. Apoyar a los empleados con la tecnología y las herramientas adecuadas es un primer paso fundamental.

En un momento en el que los empleados necesitan más ayuda para mantenerse concentrados y productivos, muchos sufren de productividad reducida debido a configuraciones de oficina en el hogar que no son ideales. Una nueva investigación de Forrester encargada por Dell Technologies reveló que los usuarios tenían el doble de probabilidades de reportar una baja en la productividad luego del cambio a un nuevo entorno de trabajo. ¿Por qué?

● El 38% ha cambiado de dispositivo informático mientras trabaja desde casa. Por ejemplo, el uso de computadoras portátiles ha aumentado en un 70% debido a que muchos trabajadores de oficina cambian de una PC de escritorio a una computadora portátil, lo que crea un drenaje cognitivo a medida que los trabajadores se acostumbran a un nuevo dispositivo.

● El 37% de los trabajadores informa de una rebaja en las especificaciones de los monitores que utilizan en casa. Por ejemplo, cambiar de usar monitores duales en la oficina a un solo monitor (menor a 24”) en casa, o pasar de un monitor más grande a un monitor más pequeño o incluso, simplemente a trabajar en la pantalla de la computadora portátil.

Por lo tanto, los empleadores deben considerar invertir en capacitar a los trabajadores con los dispositivos y accesorios adecuados para garantizar que estén preparados para el éxito en su entorno de trabajo remoto.

Todos estamos de acuerdo en que una manera fácil de mejorar la productividad de los empleados es equipar a los usuarios de computadoras portátiles con un monitor, teclado y mouse para que puedan ver más y trabajar en varias aplicaciones más rápido.

Otro estudio encargado a Hot Tech por Dell Technologies buscaba determinar si se podía cuantificar los beneficios de productividad. En el estudio, se probaron varias configuraciones de monitores para descubrir los posibles beneficios de productividad al aumentar el área de la pantalla e incorporar dispositivos de entrada de tamaño completo en la experiencia del usuario.

Lo que descubrimos fue que, al agregar un monitor, teclado y mouse de 27 pulgadas, la productividad del usuario aumentó en casi un 38% en comparación con el uso de una computadora portátil sola. Además, la actualización a un monitor curvo de 34 pulgadas con teclado y mouse aumentó la productividad en un 42% en comparación con usar solo una computadora portátil.

Con la tecnología USB Type-C®, los usuarios también pueden optimizar la conectividad entre el monitor y su computadora portátil, lo que puede ahorrar hasta 20 horas de tiempo perdido anualmente² al tener varios cables y opciones de conectividad ineficientes.

El ahorro de tiempo es solo un lado de la imagen; agregar un monitor y dispositivos de entrada externos a una computadora portátil también ofrece varios beneficios para la comodidad del usuario. Puede resultar en menos fatiga visual y mayor comodidad, lo que puede permitir que los empleados trabajen más cómodamente durante períodos prolongados y potencialmente reducir el riesgo de estrés agravado.

Con la nueva investigación en mente, a continuación, algunas consideraciones clave para los tomadores de decisiones que buscan fortalecer la experiencia de los empleados y aumentar la productividad de su fuerza laboral remota:

● Proporcione actualizaciones de equipos y equipe el espacio de trabajo del hogar de los empleados de manera adecuada como una extensión de la oficina.

● Seleccione los monitores y accesorios adecuados para cada trabajador para maximizar la productividad.

● Revise la planificación del espacio en la oficina para acomodar de manera segura el inicio de más reuniones virtuales, incluidos espacios de trabajo socialmente distanciados y espacios de reuniones modulares que permiten a los empleados conectarse y colaborar con colegas.

Vía CCCONSULTORESPMA

Nota:

¹ Forrester Analytics Global Business Technographics® Workforce Benchmark Survey, 2019.

² IDC Infobrief: Future of Work – Embracing New Dynamics, Creating New Experiences, September 2019