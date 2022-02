Las salas de control y sus aportaciones a las industrias

(19/Feb/2022 – web) México.- Para el sector industrial es importante ir avanzando de la mano de la tecnología para seguir innovando y atender las necesidades de desarrollo del mercado latinoamericano. Una de las soluciones que se están posicionando como tendencia y que, a su vez, busca hacer de las operaciones un proceso más eficiente son las tecnologías de visualización para salas de control, que permiten a los operadores actuar de manera rápida ante situaciones críticas.

Las salas de control cuentan con las soluciones tecnológicas más eficientes y avanzadas que una empresa necesita, cada uno de sus diseños es personalizado y creado para cubrir las necesidades específicas de los clientes, trabajando desde la conceptualización hasta la ejecución del proyecto para asegurar una mejor calidad.

En el ámbito de la producción, la sala de control es el corazón de este proceso, por lo que los equipos de visualización deben de ser confiables, proporcionar imágenes en alta calidad y mejorar la eficacia de los operadores, ya que a través de ellos se supervisan y controlan los activos críticos del proceso, requieren un equipo estable y tecnología preparada para el futuro. Diariamente las industrias se enfrentan a situaciones que pueden poner en riesgo la continuidad de las operaciones, es por esto que el centro control debe estar preparado con las mejores soluciones de visualización para evaluar la gravedad de la situación y actuar en consecuencia. Este tipo de salas necesitan tecnología innovadora para el análisis y dirección de los equipos, todo esto en conjunto permite tomar las mejores decisiones en situaciones críticas.

Las soluciones de visualización han tenido grandes aportes a diferentes industrias, por ejemplo, en el ámbito de la distribución de los servicios como lo son agua y electricidad, servicios esenciales para la vida cotidiana, los operadores tienen la responsabilidad de ofrecer servicios de calidad como, por ejemplo, agua y electricidad a cada persona en su hogar, pero ¿cómo logran un trabajo eficiente entre todos los millones de personas? Con soluciones de visualización, ya que les permiten a los operadores obtener todos los datos dinámicos, por ejemplo, los mapas del área al que se le prestará el servicio.

Para esto es necesario disponer de una visión general de logística puede ser en las redes de comercios, grandes establecimientos en donde se almacena mercancía, las salas de control son de gran importancia para que la mercancía salga en tiempo y forma.

“Barco es uno de los pocos fabricantes que ofrece todas las tecnologías dominantes de pantallas murales de video. Esto nos permite responder a todas las necesidades de aplicaciones con la solución ideal, sin limitarnos a la gama estándar”, Manuel Navarrete, Sales Manager, Barco Colombia.

En el ámbito de gestión de tráfico cada día crece más y más la información, por lo que una solución para garantizar un tráfico fluido cada día es contar con una óptima planificación y recopilación de datos. Es necesario que las empresas cuenten con un centro de gestión ya que ahora son cada vez más importantes en la vida diaria, pues estos centros son la base para que el tránsito fluya de manera correcta. De esta manera, se puede supervisar que los vehículos usen las vías eficientemente, evitar accidentes, además de garantizar la seguridad de los ciudadanos en caso de que suceda algún asalto o hay algún accidente fuera del vehículo.

Es por ello que empresas como Barco ofrecen una amplia variedad de soluciones de salas de control que ayudan a los centros de gestión de tráfico a resolver cualquier situación crítica. Y es que imaginar una vida donde estos centros de control no existan, es imaginar caos, pues no habría un control vehicular, los conductores harían lo que quisieran sin mencionar los tantos accidentes que se tendrían diariamente y es que no es sólo supervisar las vías principales, sino las carreteras secundarias, porque es así como los operadores de tráfico disponen de los medios que precisan para tomar decisiones acertadas. Las soluciones de visualización permiten en cada una de las industrias tomar acciones rápidas para prevenir cualquier tipo de inconveniente, tanto para las empresas como para cada una de las personas de la sociedad. Para garantizar una vida de calidad y tranquilidad es necesario seguir desarrollando operaciones diarias para poder detectar a tiempo cada problema de seguridad o alguna amenaza, es por ello que las soluciones de visualización son importantes para mantener la seguridad de la empresa y de las personas 24/7. Mantener una organización libre de amenazas requiere de una pantalla mural en la que se pueda confiar altamente.

“Las tecnologías para salas de control facilitan el intercambio seguro de videos y datos en toda su organización, dentro y fuera de su sala. Si se necesita comunicar con sus equipos de respuesta en el campo, las soluciones le permiten obtener rápidamente la información de la situación que necesita con el fin de actuar ante cualquier situación crítica, juntos con nuestras soluciones podemos implementar la seguridad en cada una de las industrias para mejorar la calidad de vida de cada empresa y cada una de las personas» comentó Manuel Navarrete, Sales Manager en Barco Colombia.

Vía Barco