LG Electronics anuncia su Black Friday con las mejores ofertas en productos de tecnología

(16/Nov/2020 – web) Panamá.- LG Electronics nos invita a disfrutar del Black Friday del 14 al 30 de noviembre. Para que puedas encontrar las mejores ofertas en productos con lo último en tecnología.

Mayor tiempo en familia y con lo último de cine en casa

Para disfrutar de tus contenidos de streaming favoritos desde la comodidad de tu hogar, ofrece los modelos de televisores de OLED de 55 », 65», 65» 4K, el GX 65» y el de 77».

Cada modelo cuenta con la tecnología de Auto-iluminación de Píxeles que es única de los TV LG OLED. Al brindar negros más oscuros, colores más intensos y con calidad de imagen más realista que pareciera que cobrará vida.

Para una experiencia cineasta en casa, las tecnologías Dolby Vision y Dolby Atmos, proporcionan una imagen con mayor brillo, contraste y sonido inmersivo.

Podrás vivir una experiencia televisiva evolutiva con los equipos OLED TV 65» 4K, GX 65» 4K y el 77» 4K. Que vienen con un procesador α9 Gen 3 AI que analiza el contenido en la pantalla y te lo ofrece de la forma más inmersiva y espectacular posible.

Juega tus juegos en un nivel más alto

LG OLED, como los primeros televisores en ofrecer soporte compatible con NVIDIA G-SYNC en la industria. Es la mejor opción al momento de sumergirte en el Mundo Gaming.

Ya que tus juegos serán más claros, con menos tartamudeo, retraso y parpadeo.

Igualmente, con sus nuevas características VRR, ALLM y eARC, permiten contenido de movimiento rápido en mayor resolución y gráficos suaves y sincronizados. Para una experiencia de juego más realista y para que no te quedes atrás de la competencia. Al dominar tu camino a la victoria con la TV LG OLED.

Disfruta de colores más puros

Los NanoCell TV de 50” 4K, 55” 4K, 65» 4K, 86” 4K y 75” 8K, ofrecen colores más puros al filtrar colores opacos y mejorar la pureza del espectro RGB.

Esta nueva generación de pantallas también viene con paneles IPS con ángulos de visión más amplios que permiten una fidelidad del color desde cualquier punto de vista en la habitación.

Además, los televisores LG NanoCell protegen tu vista. Debido a que cuentan con la certificación “No Photobiological LED Hazard” (sin riesgo LED fotobiológico) de Underwriters Laboratories (UL), que asegura que sus ojos están protegidos de las luces dañinas que se emiten.

Aprecia un nuevo nivel de FULL – HD

Si eres amante de la naturaleza y deseas disfrutar de la belleza de los verdaderos colores que nos ofrece en tu pantalla de televisor. Tus mejores aliados serán los equipos de televisores LG de 43»’ Full HD LED, UHD TV 43» 4K, UHD TV 50» 4K, 55» UHD 4K, UHD LED TV 60», UHD 70», TV 70» UHD 4K, UHD 75» y el TV 86» Ultra HD LED.

Que poseen cuatro procesadores rápidos y precisos, que eliminan el ruido y crean un color y un contraste más dinámico.

Mantén tus alimentos más frescos

Los refrigeradores LG con Tecnología Moist Balance Crisper, proporcionan una rejilla especial que garantiza la frescura de tus alimentos. Al controlar la humedad de los compartimientos en el refrigerador.

Entre los modelos de refrigeradoras que actualmente encontrarás con esta práctica funcionalidad están: las French Door, French Door 22, Door-in-Door/Side by Side, InstaView™ Door in Door™, 24 pᶟ /Side by Side, 626Lts/Side by Side, y el refrigerador Top Freezer 11 cu.ft.

De igual manera, los equipos 17 pᶟ /Top Freezer /LINEARCooling™ y el 17 pᶟ /Top Freezer /DoorCooling+™, vienen con LG DoorCooling+™. Que te permite que la temperatura interior sea más uniforme y enfríe un 35% más rápido que un sistema de enfriamiento convencional.

Cocinas de gas fáciles de limpiar

Ya no tendrás que preocuparte por pasar horas limpiando el horno después de haber preparado una deliciosa receta. Gracias a la función EasyClean de los equipos Triple Ultra Heat™ de 5.4 pies cúbicos, la estufa LG de 6 quemadores y la estufa LG con tecnología EasyClean™ 5.4 pies³.

Solo deberás rociar el interior de tu horno con agua y luego pulsar el botón para activar la función EasyClean. Que en 20 minutos limpia cualquier residuo de tu estufa de manera fácil y rápida.

Microondas con cocción más rápida y uniforme

Despreocúpate de tener que revisar constantemente si lo que estás preparando está cocido o si permanece crudo. Con la tecnología Smart Inverter de LG presente en los equipos de hornos de Microondas NeoChef™ 2 pies³, el 1.4 pies cúbicos de NeoChef™ y el Microondas Smart Inverter NeoChef™ de 1.5 cu ft, tendrás una cocción más rápida y uniforme.

Gracias al control preciso de temperatura y mayor potencia. Para una experiencia exquisita en cada platillo.

Fácil lavado y secado de ropa, con electrodomésticos inteligentes

Olvídate de los tediosos y largos ciclos de lavados, con las lavadoras inteligentes de LG Electronics que vienen con la tecnología ThinQ™. Podrás controlar y monitorear el funcionamiento de tu lavasecadora LG dentro y fuera de casa por medio de la conectividad Wi-Fi. Así como, descargar ciclos adicionales de lavado y con acceso a las últimas innovaciones de LG.

Entre estás podrás encontrar las innovadoras lavasecadora LG Carga Frontal Inverter DD con 6 Motion DD 20Kg, la lavadora Carga Frontal 6 Motion DD con Motor Inverter Direct Drive 22kg, la secadora Eléctrica de Carga Frontal con Vapor & SmartThinQ(Wi-Fi), la lavadora LG WM22WV26 22 kg, la lavadora Eléctrica de carga frontal Inverter de 20KG, la Lavadora LG Carga Superior Smart Inverter con 3 Smart Motion 19Kg y la Lavadora Carga Superior de 17kg.

Por otro lado, el sistema Sensor Dry que traen incorporadas las secadoras de gas LG de 21 KGS, la secadora eléctrica ThinQ™ y la secadora a gas de carga frontal de 20Kg. Permite medir el nivel de humedad de la ropa durante el ciclo y optimiza automáticamente el tiempo de secado.

Aires acondicionados que enfrían más rápido y te ayudan con el ahorro energético

El DUALCOOL Inverter AC 9.000BTU, el DUALCOOL Inverter AC 12.000BTU, el DUALCOOL Aire Acondicionado Split Inverter 18.000 BTU y el DUALCOOL Inverter AC 24.000BTU.

Vienen equipados con el Dual Inverter Compresor que cuenta con máxima eficiencia y enfriamiento. Al enfriar un 40% más rápido y ayuda a los usuarios a disfrutar de los beneficios del ahorro de energía. Porque permite ajustar constantemente su velocidad para mantener los niveles de temperatura deseados.

Disfruta de tu música al máximo

En estos días en casa, aprovecha para armar tu Playlist favorito para cada ocasión. Ya sea para concentrarte más al momento de estudiar, trabajar, o practicar algún deporte. Con Multi Juke Box será más fácil y viene incorporado en el Minicomponente LG XBOOM CJ45 de 720 W y el Minicomponente LG XBOOM CK43.

También, esta función te brinda la facilidad de conectar hasta 3 dispositivos móviles mediante Bluetooth para crear y administrar una lista de reproducción a su gusto con tus amigos.

Lleva tu música a todas partes y saca el DJ que llevas dentro

Reproduce música a donde quieras de manera fácil y rápida. Ya que las bocinas portátiles LG XBOOM OK99 y la LG XBOOM OK75, traen ruedas.

Por si fuera poco, la LG XBOOM OK55 tiene en la parte superior dos ruedas de selección para rascar y añadir otros efectos de sonido. Y, te conviertas en todo un DJ.

Barras de sonidos con versátil conectividad y diseño inalámbrico

La barra de Sonido Inalámbrica de 2.1 canales y la barra de Sonido LG SL4 300W 2.1ch, te ofrecen la oportunidad de transmitir lo que sea con Bluetooth desde tu dispositivo móvil o cualquier otro equipo compatible.

De igual forma, con el subwoofer inalámbrico de LG puedes disfrutar un sonido de calidad estupenda sin compromisos de diseño por los molestos cables.

Tecnología Meridian para un sonido excepcional

La LG Sound Bar SL8Y incluye la avanzada tecnología de procesamiento de señal digital de Meridian. Que eleva el sonido al nivel del oído y expande el audio de 2 canales a 3 canales sin generar distorsión.

Con todas estas asombrosas opciones que te hemos brindado, anímate y aprovecha de este Black Friday que el team de LG preparó especialmente para ti. Al sorprender a tus seres queridos con un regalo que contenga los productos de tecnología más innovadores del mercado y a un precio accesible.

Vía DH Consulting