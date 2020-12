LG es honrado con los premios a la innovación CES 2021

(21/Dic/2020 – web) LAC.- La Consumer Technology Association (CTA®) está reconociendo a LG Electronics (LG) por sus innovaciones revolucionarias en tecnología y se ha diseñado con varios premios CES® Innovation Awards 2021. Liderado por dos premios Best of Innovation por su tecnología LG OLED TV y la tecnología LG InstaView® Door-in-Door® Refrigerator, LG recibirá docenas de premios CES Innovation Awards, la mayor cantidad de premios para LG.

CES 2021 marca el octavo año consecutivo en que los televisores LG OLED, barras de sonido, electrodomésticos, teléfonos inteligentes premium y más han recibido los premios CES Innovation Awards, el reconocimiento oficial de la industria para los productos más innovadores presentados en CES, el escenario mundial de la innovación.

CES Best of Innovation: para CES 2021, la tecnología de TV OLED de LG vuelve a ser reconocida con el premio CES Best of Innovation Award, esta vez en la categoría de juegos. LG, el líder mundial indiscutible en televisores OLED, ha creado una experiencia de entretenimiento en el hogar incomparable, que ofrece los negros más profundos, los colores más realistas y un contraste infinito. Por primera vez, LG Home Appliances recibió la distinción del premio CES Best of Innovation Award por la tecnología LG InstaView Door-in-Door Refrigerator desarrollada por LG para permitir a los usuarios ver el interior mientras mantienen los alimentos frescos, logrando el equilibrio perfecto entre forma y función. El refrigerador también está equipado con la innovadora tecnología de reconocimiento de voz de la compañía, por lo que abrir la puerta con los brazos llenos de alimentos está a solo un comando de voz.

Entretenimiento en el hogar de LG: Destacan especialmente para 2021 los últimos productos de entretenimiento de LG, incluidos LG OLED, LG NanoCell, televisores NEXTGEN y auriculares TONE Free. En el CES 2021 de enero se anunciarán más detalles sobre los productos específicos de LG Home Entertainment premiados.

LG Electronics: Los premios a la innovación CES 2021 se otorgarán a los nuevos electrodomésticos LG anclados en varios refrigeradores LG InstaView Door-in-Door, la solución de lavandería de una sola unidad WashTower ™ que ocupa la mitad del espacio del piso mientras se ocupa de cargas ultra grandes, el LG CordZeroThinQ Vacuum y otras soluciones de lavandería y cuidado del aire, incluido el PuriCare Wearable Air Purifier, se anunciarán en CES.

Teléfonos móviles LG: El líder de los premios a la innovación CES de LG para dispositivos móviles es el innovador LG WING, el primer teléfono inteligente giratorio 5G del mundo. Con una pantalla de borde a borde P-OLED FullVision de 6.8 pulgadas que gira en el sentido de las agujas del reloj para girar 90 grados y revelar una segunda pantalla OLED de 3.9 pulgadas, el primer teléfono inteligente en el Proyecto Explorer de LG ofrece una nueva experiencia de múltiples pantallas convincente en las últimas redes 5G. El LG VELVET también se ganó el premio a la innovación CES 2021, equipado con una pantalla OLED Cinematic FullVision de 6.8 pulgadas, cámaras versátiles y potentes velocidades 5G a un precio excepcional.

LG Business Solutions: las innovaciones en soluciones empresariales de TI de LG están siendo reconocidas en CES 2021 por productos que son ideales tanto para el trabajo como para el juego. Los populares monitores para juegos Ul-traGear y UltraWide de LG son galardonados con el CES 2021, al igual que la computadora portátil LG gram 17 y el proyector CineBeam Laser 4K.

Premios a la innovación CES: El programa de premios a la innovación CES es una competencia anual producida por CTA que honra el diseño y la ingeniería sobresalientes en productos de tecnología de consumo en 28 categorías de productos. El programa reconoce premiados en una multitud de categorías de productos de tecnología de consumo y distingue a los mejor calificados en cada una. Un panel de élite de jueces expertos de la industria, incluidos miembros de los medios de comunicación, diseñadores, ingenieros y más, revisó las presentaciones en función de las cualidades de ingeniería, la estética y el diseño, la funcionalidad y el atractivo del consumidor.

La lista completa de los Premios a la Innovación CES 2021 de LG se anunciará junto con la conferencia de prensa CES de LG a las 08:00 EST el 11 de enero de 2021 y se podrá ver en el sitio web de CES. Para 2021, los líderes de la industria y las estrellas emergentes se unirán virtualmente del 11 al 14 de enero para ser pioneros en la innovación futura que impulse la industria tecnológica en constante evolución. El primer CES 2021 totalmente digital será una plataforma para lanzar productos, interactuar con marcas globales y definir el futuro de la industria, lo que permitirá a la comunidad tecnológica compartir ideas de manera segura e introducir los productos que darán forma a nuestro futuro.

Vía DH Consulting