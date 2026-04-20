LG QNED73 transforma la experiencia del fútbol con inteligencia artificial avanzada

LG Electronics lanza la pantalla LG QNED73, equipada con el procesador Alpha 7 AI Gen8 y herramientas exclusivas para los fanáticos del deporte y el entretenimiento de alta resolución.
Innovación y realismo: El nuevo LG QNED73 redefine la visualización del fútbol en casa
• Con tecnología Dynamic QNED Color y funciones inteligentes, el nuevo LG QNED73 optimiza cada jugada y sonido para trasladar la atmósfera del estadio directamente al hogar.
(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante la proximidad de los grandes eventos futbolísticos globales, LG Electronics anunció el lanzamiento de su nueva línea de televisores LG QNED73, diseñados específicamente para transformar el hogar en el epicentro de la emoción deportiva. Esta tecnología redefine la manera en que los aficionados disfrutan de la adrenalina y el color de cada partido mediante la integración de funciones de inteligencia artificial avanzada y una calidad visual superior.
Tecnología optimizada para el rendimiento deportivo
Para maximizar las señales en alta resolución y el contenido vía streaming, el modelo LG QNED73 incorpora funciones especializadas como el Sport Mode, que ajusta automáticamente la configuración para ofrecer mayor fluidez y claridad en los movimientos. Asimismo, la herramienta Sport Alert permite a los usuarios recibir notificaciones en tiempo real sobre resultados y horarios, incluso mientras visualizan otros contenidos.
La fidelidad visual es impulsada por la tecnología Dynamic QNED Color y el procesador Alpha 7 AI Gen8, que trabajan en conjunto para capturar con precisión cada matiz del espectáculo. El sistema se complementa con el Super Escalador 4K, encargado de optimizar la resolución y el brillo de cada jugada, asegurando una atmósfera de estadio en formatos de pantallas ultra grandes.
Personalización mediante Inteligencia Artificial
La experiencia de usuario en el LG QNED73 es gestionada a través del AI Magic Remote, un control intuitivo que utiliza sensores de movimiento y comandos de voz. Gracias a la IA, el televisor cuenta con un Asistente de Imagen y Sonido que analiza millones de variables para crear perfiles de audio y video personalizados según las preferencias del espectador.
Adicionalmente, el equipo incluye reconocimiento de voz y soluciones mediante Microsoft Copilot. En cuanto al soporte técnico y seguridad, LG Electronics integra el programa webOS Re:New, que garantiza actualizaciones de software por cinco años, respaldado por el Premio a la Innovación CES en ciberseguridad para la protección de la privacidad doméstica. Con esta propuesta, la marca reafirma su compromiso de llevar innovación de vanguardia a los hogares panameños.
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