Líderes de Centroamérica y República Dominicana redefinen el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación

Panamá es sede del encuentro regional sobre Ciencia, Tecnología e Innovación abierta

• El evento marca la culminación de un proyecto de tres años enfocado en la creación de mecanismos para medir el impacto de la ciencia abierta en la sociedad regional.

(02/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá se convierte hoy, lunes 2 de febrero, en el punto de encuentro para los principales actores del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de la región. El simposio titulado «CTI abierta e inclusiva: redefiniendo la producción y el intercambio de conocimiento para el desarrollo sostenible«, reúne a delegaciones oficiales de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y el país anfitrión, con el objetivo de establecer nuevas rutas para la gestión del conocimiento.

Cierre de un proyecto regional estratégico

Este encuentro internacional representa la culminación del proyecto «Política Centroamericana para la Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta y los Mecanismos para Medir su impacto en la Sociedad». Durante tres años, esta iniciativa se desarrolló como una estrategia integral para fomentar la generación e intercambio de conocimiento bajo principios de apertura, colaboración e inclusión, buscando siempre el desarrollo sostenible de las naciones participantes.

Durante la jornada, los expertos presentarán los resultados consolidados de este esfuerzo regional, destacando cómo el libre acceso a la información científica y tecnológica puede acelerar el progreso social. La discusión se centra en la redefinición de los modelos tradicionales de producción científica, moviéndose hacia estructuras más horizontales que permitan a la sociedad civil y a los sectores productivos beneficiarse directamente de los hallazgos académicos y técnicos.

La cita académica y diplomática tiene lugar en el Salón La Caleta del Hotel Sheraton Grand Panamá, iniciando sus sesiones desde las 8:30 a.m. La importancia de este evento radica en la creación de mecanismos de medición de impacto, lo que permitirá a los gobiernos regionales evaluar con mayor precisión cómo las inversiones en Ciencia, Tecnología e Innovación se traducen en mejoras tangibles para la calidad de vida de sus ciudadanos.

Con la presentación de estos resultados, se espera fortalecer el tejido científico centroamericano, promoviendo una visión de integración que trascienda las fronteras nacionales y potencie el talento regional ante los desafíos globales contemporáneos.

