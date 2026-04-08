ManageEngine fortalece Endpoint Central con capacidades de seguridad autónoma y EDR

Mediante el uso de inteligencia artificial, Endpoint Central permite a las organizaciones detectar amenazas sofisticadas y automatizar la remediación en entornos de trabajo distribuidos.
Endpoint Central integra acceso Zero Trust y detección de amenazas impulsada por IA
• ManageEngine expande su plataforma para combinar de forma nativa la gestión unificada de endpoints con seguridad avanzada, respuesta ante ransomware y acceso privado seguro.
(08/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- ManageEngine, división de Zoho Corporation, anunció la expansión de su plataforma de gestión y seguridad unificada de dispositivos, Endpoint Central, para integrar capacidades de detección y respuesta en endpoints (EDR) y acceso privado seguro. Esta evolución técnica permite fortalecer la resiliencia operativa mediante la detección de amenazas impulsada por inteligencia artificial, la remediación automatizada y la implementación de acceso Zero Trust basado en la verificación de confianza de cada dispositivo.
Unificación frente a la fragmentación de seguridad
En el contexto actual de fuerzas laborales distribuidas, los dispositivos se han convertido en la principal superficie de ataque. La dependencia de herramientas fragmentadas genera brechas de seguridad y complejidad operativa. Según señala Mathivanan Venkatachalam, vicepresidente de ManageEngine, la plataforma busca que las organizaciones transiten de una seguridad reactiva hacia una resiliencia autónoma, asegurando que solo los dispositivos confiables accedan a recursos críticos del negocio.
Por su parte, Chirag Mehta, analista principal en Constellation Research, destaca que la integración de EDR con controles de acceso basados en la confianza del dispositivo es fundamental para reducir el tiempo de permanencia de los atacantes en la red, especialmente ante amenazas sofisticadas como el ransomware.
Capacidades avanzadas de la plataforma
Al consolidar estas funciones de forma nativa, Endpoint Central permite a los equipos de TI operar desde una consola centralizada con un único agente ligero. Entre las funcionalidades clave destacan:
• Visibilidad e investigación: Correlación de telemetría en procesos, archivos y actividad de red, mapeando comportamientos según las técnicas de MITRE ATT&CK.
• Detección con IA: Uso de analítica de comportamiento para identificar malware sin archivos y técnicas de ataque evasivas.
• Respuesta y remediación: Capacidad para aislar dispositivos comprometidos, revertir el cifrado de ransomware y desplegar parches de seguridad de manera inmediata.
• Acceso privado contextual: Aplicación de políticas basadas en la identidad para cada solicitud de acceso a aplicaciones internas.
Reconocimiento en la industria
La eficiencia de Endpoint Central ha sido validada por organismos independientes. Su protección contra malware recibió la certificación de AV-Comparatives, destacando por su bajo impacto en el rendimiento del sistema. Asimismo, la plataforma ha sido reconocida en informes de analistas como Gartner e IDC MarketScape durante el periodo 2025-2026, consolidándose como una solución líder en la gestión unificada de endpoints (UEM).
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