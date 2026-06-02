Mañana inicia la fase de talleres y retos de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales 2026

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Fundación Ciudad del Saber invitan a la cobertura de este evento que promueve las carreras STEM en el país.
Convocan a cobertura de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales en Ciudad del Saber
• Un grupo de 40 talentosos estudiantes de distintas regiones participará en desafíos de alta visibilidad como el armado de cohetes y el manejo de telescopios.
(02/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Fundación Ciudad del Saber tienen el honor de invitar a dar cobertura a la fase de talleres y retos de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales (Olipace) 2026. Este evento representa un hito fundamental en la promoción de las carreras STEM en el país, reuniendo a 40 talentosos estudiantes (14 mujeres y 26 varones) procedentes de las provincias de Coclé, Colón, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y comarcas. Esta fase incluye desafíos de alta visibilidad mediática como el armado y lanzamiento de cohetes, y el manejo de telescopios, ofreciendo excelentes oportunidades para material audiovisual e historias inspiradoras.
Programa de actividades
El desarrollo de las olimpiadas contempla una agenda planificada para los participantes y los medios de comunicación que asistan al evento:
Miércoles, 3 de junio de 2026
• 8:30 a.m. – 9:30 a.m. | Inauguración en el Centro de Convenciones Ciudad del Saber.
• 9:30 a.m. – 12:00 p.m. | Taller: Armado de cohetes.
• 3:00 p.m. – 5:30 p.m. | Taller: Manejo de telescopios.
Jueves, 4 de junio de 2026
• 7:30 a.m. – 9:00 a.m. | Revisión de cohetes y práctica de lanzamiento.
• 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | Prueba grupal.
• 1:00 p.m. – 4:00 p.m. | Taller Esri.
Viernes, 5 de junio de 2026
• 8:30 a.m. – 10:00 a.m. | Reto de cohetería (Grupal).
• 10:00 a.m. – 12:00 p.m. | Taller de integración.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *