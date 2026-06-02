Mañana inicia la fase de talleres y retos de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales 2026

Mañana inicia la fase de talleres y retos de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales 2026
Mañana inicia la fase de talleres y retos de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales 2026Senacyt

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Fundación Ciudad del Saber invitan a la cobertura de este evento que promueve las carreras STEM en el país.

Convocan a cobertura de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales en Ciudad del Saber

• Un grupo de 40 talentosos estudiantes de distintas regiones participará en desafíos de alta visibilidad como el armado de cohetes y el manejo de telescopios.

(02/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Fundación Ciudad del Saber tienen el honor de invitar a dar cobertura a la fase de talleres y retos de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales (Olipace) 2026. Este evento representa un hito fundamental en la promoción de las carreras STEM en el país, reuniendo a 40 talentosos estudiantes (14 mujeres y 26 varones) procedentes de las provincias de Coclé, Colón, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y comarcas. Esta fase incluye desafíos de alta visibilidad mediática como el armado y lanzamiento de cohetes, y el manejo de telescopios, ofreciendo excelentes oportunidades para material audiovisual e historias inspiradoras.

Programa de actividades

El desarrollo de las olimpiadas contempla una agenda planificada para los participantes y los medios de comunicación que asistan al evento:

Miércoles, 3 de junio de 2026

• 8:30 a.m. – 9:30 a.m. | Inauguración en el Centro de Convenciones Ciudad del Saber.

• 9:30 a.m. – 12:00 p.m. | Taller: Armado de cohetes.

• 3:00 p.m. – 5:30 p.m. | Taller: Manejo de telescopios.

Jueves, 4 de junio de 2026

• 7:30 a.m. – 9:00 a.m. | Revisión de cohetes y práctica de lanzamiento.

• 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | Prueba grupal.

• 1:00 p.m. – 4:00 p.m. | Taller Esri.

Viernes, 5 de junio de 2026

• 8:30 a.m. – 10:00 a.m. | Reto de cohetería (Grupal).

• 10:00 a.m. – 12:00 p.m. | Taller de integración.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb