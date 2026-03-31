Consumidores eligen tecnología accesible y potente en Centroamérica y el Caribe

• La industria tecnológica regional experimenta una democratización acelerada gracias a la integración de inteligencia artificial y redes 5G en dispositivos de todas las gamas.

(31/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La industria tecnológica en la región atraviesa una fase de evolución impulsada por la inteligencia artificial, la expansión de las redes 5G y el acceso a dispositivos de alta potencia a precios competitivos. En este entorno, la presencia de MediaTek en Centroamérica y el Caribe ha sido determinante, permitiendo que los consumidores adquieran equipos avanzados para sus tareas diarias, lo que evidencia un desarrollo digital robusto en los mercados locales.

Liderazgo y participación de mercado regional

Según datos proporcionados por la firma IDC, MediaTek cerró el año 2025 con una participación promedio del 54% en el mercado de smartphones de Centroamérica y el Caribe. El desempeño de la compañía fue especialmente notable en República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Panamá, donde superó el 50% de preferencia. Por su parte, Costa Rica registró un 46%, mientras que otros mercados cercanos alcanzaron niveles de adopción cercanos al 60%, consolidando la democratización del acceso a tecnología de vanguardia.

Este posicionamiento responde a una estrategia de innovación constante en procesadores para dispositivos tanto 4G como 5G. La capacidad de la empresa para integrar funciones de inteligencia artificial y eficiencia energética en todas las gamas de producto la ha convertido en el socio estratégico predilecto para los fabricantes que operan en la región, superando ampliamente a sus competidores directos.

Innovación disruptiva y nuevos lanzamientos en 2026

En lo que va de 2026, la firma taiwanesa ha presentado componentes de última generación como el MediaTek Dimensity 9500s, diseñado para soportar Modelos de Lenguaje a Gran Escala (LLM) y ofrecer experiencias de IA generativa. Asimismo, se introdujeron los chips Dimensity 7400X, especializados en fotografía y juegos con soporte de IA, y el Dimensity 6400, enfocado en llevar el rendimiento 5G a segmentos más económicos. Destaca también el Dimensity 8500, una solución premium que incrementa el rendimiento en un 24% y la eficiencia energética en un 42% respecto a versiones anteriores.

Patricia Velásquez, Socio Adjunta de MediaTek para Colombia, Centroamérica y El Caribe, destacó en tercera persona que, pese a los retos globales en el costo de componentes, la región muestra una alta capacidad de adaptación. La ejecutiva concluyó que la combinación de alianzas estratégicas, como el fortalecimiento de servicios de emergencia satelital y conectividad Wi-Fi 7, permitirá que la digitalización siga siendo un motor fundamental para la inclusión y el desarrollo económico regional.

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