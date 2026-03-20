MediaTek presenta en el MWC 2026 las tecnologías que definirán la nueva era digital

Inteligencia artificial y conectividad satelital: La apuesta de MediaTek para el mercado global

• MediaTek anunció avances estratégicos en conectividad 5G-Advanced, Wi-Fi 8 y una colaboración con Starlink para habilitar servicios de emergencia satelital en smartphones.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Mobile World Congress (MWC) 2026 ha consolidado una nueva etapa tecnológica donde la inteligencia artificial (IA), la conectividad de última generación y el diseño de hardware convergen. En este escenario, la compañía MediaTek presentó sus más recientes innovaciones diseñadas para transformar el ecosistema digital, abarcando desde plataformas móviles de alto rendimiento hasta soluciones avanzadas para el sector automotriz y centros de datos.

IA for Life: Del dispositivo a la nube

Bajo la visión estratégica “AI for Life: From Edge to Cloud”, MediaTek busca integrar la inteligencia artificial en todos los niveles del ecosistema tecnológico. Esta propuesta permite ejecutar procesos de IA directamente en los dispositivos (Edge AI), lo que garantiza experiencias más rápidas, eficientes y seguras para los usuarios.

Samir Vani, Director de Ventas de MediaTek para Latinoamérica, destacó que la región es uno de los mercados móviles más dinámicos, donde la adopción de nuevas experiencias digitales es acelerada. Según el ejecutivo, la convergencia de la IA en el dispositivo y los nuevos formatos de hardware abrirán oportunidades cruciales para el desarrollo digital latinoamericano.

Conectividad avanzada y alianza satelital

En el ámbito de las comunicaciones, la empresa mostró avances significativos en redes 5G-Advanced y Wi-Fi 8, tecnologías orientadas a reducir la latencia y gestionar el tráfico de datos mediante inteligencia artificial. Asimismo, se revelaron pruebas de interoperabilidad para el futuro desarrollo de la red 6G.

Un anuncio destacado fue la colaboración entre MediaTek y Starlink para habilitar servicios de alerta de emergencia vía satélite en dispositivos móviles. Esta integración permitirá ampliar la cobertura de comunicación en zonas con infraestructura celular limitada o durante situaciones de desastre, reforzando la seguridad de los usuarios a través de plataformas como el procesador Dimensity 9500.

Impacto en el sector automotriz y economía regional

La innovación de la marca se extiende al sector automotriz con la plataforma Dimensity Auto. Esta solución impulsa cabinas inteligentes y vehículos conectados que integran asistentes de voz con IA generativa y sistemas de entretenimiento de alto rendimiento, procesando cargas de trabajo a gran escala fundamentales para la economía digital.

En cuanto al panorama económico, el informe Mobile Economy Latin America de GSMA estima que las tecnologías móviles generarán más de 680 mil millones de dólares para la economía de América Latina hacia el año 2030. Este crecimiento estará impulsado por la expansión del 5G y la digitalización, sectores donde los smartphones equipados con tecnología de MediaTek continúan siendo la principal puerta de acceso a la productividad y los servicios digitales en la región.

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