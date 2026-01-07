CES 2026: MediaTek impulsa el ecosistema global con la nueva tecnología Wi-Fi 8

MediaTek presenta la familia Filogic 8000 para liderar la tecnología Wi-Fi 8

• La nueva generación de soluciones inalámbricas de MediaTek busca mitigar la interferencia en entornos congestionados mediante innovaciones estratégicas en la tecnología Wi-Fi 8.

(06/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Las Vegas, Estados Unidos.- Durante su participación en el CES 2026, MediaTek presentó oficialmente su nueva familia de productos Filogic 8000, un portafolio diseñado para encabezar el desarrollo de la tecnología Wi-Fi 8. Esta innovación reafirma el liderazgo de la compañía en el sector de las comunicaciones inalámbricas, ofreciendo una confiabilidad superior para una amplia gama de dispositivos, que incluyen gateways de banda ancha, smartphones, computadoras portátiles y sistemas de inteligencia artificial (IA).

Innovaciones estratégicas para el ecosistema digital

La tecnología Wi-Fi 8 ha sido desarrollada para responder a la creciente congestión de las redes inalámbricas y la demanda de respuestas inmediatas. MediaTek ha estructurado los avances de esta generación en cuatro pilares fundamentales: la coordinación multi-AP para reducir interferencias, la eficiencia espectral mediante operaciones dinámicas de subbanda, el incremento del alcance para mejorar el rendimiento de la IA y la optimización de la latencia. Estas características resultan esenciales para aplicaciones críticas en tiempo real, como la realidad extendida (XR), los juegos en la nube y la automatización industrial.

Kevin Robinson, presidente y CEO de Wi-Fi Alliance, destacó que MediaTek ejemplifica el impulso del sector al ser una de las primeras empresas en realizar el muestreo de soluciones compatibles con Wi-Fi 8. Robinson señaló que esta nueva era de conectividad permitirá experiencias inmersivas y conexiones multi-gigabit ultra confiables a escala global.

Liderazgo en el mercado y alianzas globales

Alan Hsu, vicepresidente corporativo y gerente general de la Unidad de Negocios de Conectividad Inteligente de MediaTek, manifestó el compromiso de la organización con el avance de las tecnologías de próxima generación. Según Hsu, las demostraciones realizadas en el CES refuerzan la capacidad de la empresa para habilitar tanto pasarelas de red como dispositivos cliente, manteniendo un ritmo de innovación constante en el ecosistema tecnológico.

La serie Filogic 8000 estará orientada a dispositivos de gama premium e insignia. Diversos socios estratégicos, entre ellos directivos de RUCKUS Networks, HP, ASUS, Acer y Foxconn, han expresado su respaldo a esta transición tecnológica. James Lin, de Acer Inc., subrayó que estos avances en conectividad preparan el terreno para la disponibilidad comercial de productos Wi-Fi 8 durante el próximo año, permitiendo entornos de trabajo y entretenimiento más fluidos.

MediaTek, que distribuye más de 2 mil millones de dispositivos conectados cada año, proyecta que los primeros chipsets de esta familia lleguen a sus clientes finales hacia el cierre de 2026. La compañía continúa trabajando estrechamente con operadoras y fabricantes globales como Deutsche Telekom y Zyxel para asegurar que la infraestructura inalámbrica esté preparada para las demandas de un futuro hiperconectado.