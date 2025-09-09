Mercedes-AMG PETRONAS F1 se prepara para 2026 con soluciones de SAP

La Fórmula 1 adopta tecnología de SAP para cumplir el nuevo límite de costos

Mediante la adopción de SAP Cloud ERP Private, el equipo de F1 busca gestionar de manera más eficiente su inventario y finanzas, asegurando la transparencia requerida por la FIA y mejorando su competitividad.

Las soluciones de SAP, que incluyen inteligencia artificial para la predicción de presupuestos y la gestión de la cadena de suministro, permitirán al equipo competir de forma más inteligente y estratégica bajo el nuevo marco regulatorio.

(09/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS ha anunciado una alianza estratégica con SAP SE para optimizar sus operaciones, fomentar la innovación y garantizar el cumplimiento normativo. La colaboración se produce de cara a la entrada en vigor de las nuevas regulaciones financieras de la FIA en 2026, que aumentarán el límite de costos a 215 millones de dólares para adaptarse a las nuevas normativas técnicas y artículos previamente exentos.

Para enfrentar esta creciente complejidad, el equipo ha adoptado SAP Cloud ERP Private como su plataforma digital central. Esta tecnología permitirá al equipo acceder a información financiera estratégica y analíticas predictivas en tiempo real, así como optimizar las operaciones en toda su estructura. Además, el equipo utilizará SAP Business AI para predecir las necesidades presupuestarias, optimizar las cadenas de suministro y gestionar el inventario con alta precisión, capacidades que son esenciales bajo el nuevo marco regulatorio.

Un componente crucial de este proyecto es la gestión del inventario de piezas. El sistema de SAP servirá como base para el seguimiento y la valoración de más de 14,500 componentes por cada monoplaza, reduciendo el trabajo manual en los informes para la FIA y asegurando una valoración precisa en tiempo real, un requisito crítico bajo las nuevas normativas. La arquitectura en la nube de SAP también garantiza una alta disponibilidad, vital para las operaciones durante los fines de semana de carrera.

Michael Taylor, Director de TI del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, afirmó que “la tecnología de SAP nos brinda la agilidad y transparencia que necesitamos para competir al más alto nivel, manteniéndonos dentro de las directrices financieras del deporte. Con SAP, no solo competimos más rápido, sino que lo hacemos de forma más inteligente”.

Las soluciones de SAP ayudarán al equipo de F1 a hacer seguimiento de los costos y asignarlos a la investigación, desarrollo, fabricación y operaciones de carrera. También permitirán automatizar la generación de informes de cumplimiento con seguimiento de auditoría integrado y modelar escenarios financieros para la toma de decisiones estratégicas.

El equipo también está aprovechando la inteligencia artificial de SAP Business AI para mejorar la sostenibilidad y la toma de decisiones operativas. Los modelos de datos inteligentes se están utilizando para reducir la huella de carbono y optimizar la cadena de suministro, mientras que la plataforma SAP Business Technology Platform y SAP Build se utilizan para desarrollar aplicaciones personalizadas que digitalizan los flujos de trabajo y mejoran la colaboración entre los departamentos.

Sebastian Steinhaeuser, miembro de la Junta Directiva y COO de SAP SE, comentó: “El equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 está estableciendo el estándar para la transformación digital y el progreso impulsado por la IA en el automovilismo”.