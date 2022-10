Microsoft Ignite anuncia servicios y actualizaciones diseñados para obtener todo el valor de las tecnologías de Microsoft

Se trata de productos para ayudar a los clientes a ser más eficientes y productivos

(13/Oct/2022 – web) Panamá.- Microsoft Ignite anunció servicios y actualizaciones diseñados para ayudar a los clientes, socios y desarrolladores a obtener todo el valor de las tecnologías de Microsoft. En cada capa de la pila tecnológica, ya sea infraestructura, datos, trabajo híbrido, herramientas de desarrollo y seguridad, Microsoft Cloud mostró soluciones para ayudar a las organizaciones a ser más seguras y ayudar a sus trabajadores a completar sus tareas de manera más fácil y efectiva.

Microsoft sabe que las cosas son más útiles para las empresas cuando se convierten en parte de sus flujos de trabajo normales, de modo que la compañía ha realizado inversiones gigantescas en nuestra tecnología de IA en general, en Microsoft 365, en nuestras herramientas de desarrollo, en la Nube de Microsoft y en nuestras ofertas de seguridad.

“En Ignite de este año nos enfocamos en cómo la Nube de Microsoft ayuda a los clientes a hacer más con menos. En el actual ambiente económico incierto, las compañías desean cambiar su forma de trabajar para obtener mejores resultados, con menos fricción y más opciones”, dijo Frank X Shaw, Vicepresidente Corporativo de Comunicaciones de Microsoft.

Da un vistazo a lo que sigue para Microsoft y sus socios, responsables de la toma de decisiones técnicas e implementadores de tecnología de la información.

Infraestructura que funciona para cada cliente

• Microsoft Intelligent Data Platform, presentada a principios de este año, la solución tiene como objetivo unificar las ofertas de bases de datos, análisis y gobierno de datos de Microsoft para que los clientes no necesiten hacerlo. Esa plataforma ahora se está expandiendo, con 12 socios que se unen al ecosistema

• Azure Cosmos DB ya ayuda a las aplicaciones de misión crítica de cualquier tamaño o escala brindar velocidad y disponibilidad a los usuarios en cualquier parte del mundo, lo que aumenta la disponibilidad geográfica, la escalabilidad y la distribución. Ahora, Microsoft está agregando soporte de base de datos distribuida para PostgreSQL, un popular motor de base de datos de código abierto. Esto significa que los desarrolladores de PostgreSQL pueden aprovechar la velocidad, la escala y el rendimiento de Azure Cosmos DB, y los desarrolladores de código abierto pueden acceder a datos estructurados y no estructurados en un servicio de base de datos conocido.

• Azure Kubernetes Service ya sea local o en el entorno con Azure Arc., permite a los clientes aprovechar las funcionalidades de Azure dondequiera que se encuentren. Microsoft también continúa invirtiendo en la infraestructura que lo opera todo, con computación perimetral de acceso público de Azure ya disponible.

• Las imágenes de Visual Studio para Microsoft Dev Box, un servicio en versión preliminar que proporciona a los desarrolladores estaciones de trabajo basadas en la nube listas para programar. Con la próxima disponibilidad de Visual Studio, cuando un desarrollador cree un Dev Box, podrá ahorrar tiempo y enfocarse en programar lo importante.

Aprovechar el poder de la IA

• Azure OpenAI Service, parte de la plataforma Azure AI, ofrecerá acceso exclusivamente por invitación a DALL·E 2, un modelo que permite a los usuarios generar imágenes personalizadas utilizando texto o imágenes. La incorporación del modelo DALL·E 2 amplía la utilidad de los casos de Azure OpenAI Service, los cuales los clientes pueden emplear con las ventajas de seguridad, cumplimiento e IA responsable que ofrece Azure. Clientes selectos podrán generar contenido, imágenes y código para dar vida a sus ideas visuales —todo con solo ingresar texto simple—.

• Power Automate, simplifica los flujos de trabajo con el poder de la IA en el lenguaje natural cotidiano. Los usuarios pueden crear un flujo de nube que corresponda a la solicitud realizada usando lenguaje natural. En este caso, la IA ayuda a convertir el low code en no-code, lo que permite a más personas acelerar el desarrollo de diferentes tipos de automatización.

• Microsoft Syntex incorpora ofertas de la Nube de Microsoft, desde Microsoft 365 y Azure hasta Power Platform y Microsoft Purview. Syntex lee, etiqueta e indexa altos volúmenes de contenido y los conecta en las partes del contexto que las necesitan: búsqueda, aplicaciones y conocimiento reutilizable.

• Microsoft Intelligent Document Processing, impulsado por AI Builder y Power Automate, permite procesar documentos enteros sin la necesidad de programar, mientras AI Builder lo automatiza para que los trabajadores puedan enfocarse en las tareas de mayor prioridad.

• Microsoft también ofrece inteligencia conversacional sin costo para Dynamics 365 Sales Enterprise y el recién lanzado Viva Sales. La solución otorga a los vendedores el poder de la información y les permite ser más productivos, ya que utiliza el análisis y la ciencia de los datos.

Ayudar a las organizaciones a crecer en el nuevo mundo del trabajo

• Microsoft Places, una nueva aplicación para el lugar de trabajo que optimiza el uso del espacio físico. De acuerdo con nuestro nuevo Work Trend Index (Índice de tendencias laborales), más del 80% de los empleados acude a la oficina para encontrarse con sus compañeros. Microsoft Places permite saber cuándo acudirán los colegas a la oficina y qué reuniones requieren asistencia presencial.

• Recapitulación inteligente, utilizará la IA para asignar tareas desde las reuniones, generar automáticamente capítulos desde la reunión y compartir perspectivas personalizadas desde la grabación, lo que permitirá a los usuarios descubrir la información más importante para ellos. La recapitulación inteligente, en combinación con otras funciones nuevas, se entregará como parte del nuevo complemento Teams Premium, de venta por separado.

• Microsoft Edge Workspaces es una serie compartida de pestañas de navegador donde los grupos pueden ver los mismos sitios web y los nuevos archivos de trabajo en un solo lugar. Mientras el equipo trabaja junto, las pestañas se actualizan en tiempo real para que todos se mantengan al tanto.

Una seguridad integral significa ayudar a proteger a todos en el lugar donde elijan trabajar

• Defender for DevOps , permite a las organizaciones proteger las aplicaciones conforme se desarrollan, lo que brinda a los desarrolladores la seguridad de que cuando obtengan código de fuentes externas o trabajen con equipos de aplicaciones grandes, sabrán que pueden anticipar las vulnerabilidades de seguridad y brindar una solución más segura.

• Power Platform Managed Environments, permite a las organizaciones introducir low-code ampliamente para promover la innovación, con la tranquilidad de saber que los administradores de TI conservarán las capacidades de seguridad y el gobierno de las implementaciones low-code, lo que permitirá a los equipos crear a escala sin tener que preocuparse por la seguridad.

• Microsoft Entra presenta soluciones de gestión de acceso e identidades diseñadas para trabajar de forma segura en múltiples plataformas en la nube. Microsoft Entra Identity Governance ayuda a las organizaciones a asegurar que las personas indicadas tengan acceso adecuado a los recursos adecuados en el momento adecuado. Dentro de Entra Identy, Workload Identities controla y protege las identidades para las cargas de trabajo digitales, tales como las aplicaciones y los servicios, y controla el acceso de los usuarios a los recursos en la nube, mientras que la autenticación basada en certificado permite a los clientes adoptar fácilmente una autenticación resistente al phishing.

