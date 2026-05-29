Aplicación de material asfáltico mejora las calles internas de El Cocal en la provincia de Los Santos

Las labores de mantenimiento vial se desarrollan de manera permanente en la provincia de Los Santos para garantizar la seguridad de los usuarios y la conectividad regional.
Cuadrillas del MOP colocan 80 toneladas de material asfáltico en El Cocal de Las Tablas
• El Ministerio de Obras Públicas ejecutó jornadas de parcheo en el corregimiento de El Cocal para optimizar la rodadura de las calles y beneficiar a moradores, estudiantes y transportistas.
(29/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- Unas 80 toneladas de material asfáltico caliente fueron aplicadas por las cuadrillas de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en las calles internas del corregimiento de El Cocal, en el distrito de Las Tablas, beneficiando de forma directa a los moradores, estudiantes y transportistas que utilizan estas rutas diariamente.
Continuando con el plan de mejoramiento vial delineado para la región, la institución mantiene las jornadas de parcheo de forma permanente en toda la provincia, logrando restaurar la superficie de rodadura de las vías afectadas por el tránsito continuo. Con estas acciones institucionales se mejora la accesibilidad en los diferentes distritos de la geografía santeña, garantizando condiciones de seguridad a los usuarios tanto en las zonas netamente residenciales como en las rutas principales que facilitan la conectividad en Los Santos.
Logística de mantenimiento y cobertura provincial
Durante las últimas semanas, las programaciones de la entidad pública han permitido atender las calles internas de comunidades como Las Tablas y Santa Ana en el distrito de Los Santos, así como la zona de La Tronosa en la vía que conduce hacia Tonosí, entre otros puntos estratégicos de la red vial.
La logística de rotación de las cuadrillas de trabajo se planifica semanalmente por el personal técnico con la finalidad de responder con efectividad a las necesidades viales urgentes de los diversos corregimientos de la provincia, ejecutando las obras en beneficio directo de la población.
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