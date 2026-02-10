Estrategias para una inteligencia artificial segura marcan el Día de la Internet Segura

Fundación Más Móvil lidera foro sobre inteligencia artificial segura y ética

• Bajo el lema “Tecnología inteligente, decisiones seguras”, la Fundación Más Móvil reúne a líderes y jóvenes para fortalecer la educación y la ciberseguridad

(10/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En conmemoración del Día de la Internet Segura, +Móvil y su Fundación reafirman su compromiso con la sociedad panameña mediante la promoción de una inteligencia artificial segura y responsable. Bajo el lema “Tecnología inteligente, decisiones seguras: explorando el uso seguro y responsable de la IA”, la organización busca orientar a los usuarios en un panorama digital donde esta tecnología redefine la interacción humana y la creación de contenido.

Compromiso con la ciudadanía digital

El Director Senior de Operaciones y Tecnología (IT) de Más Móvil, José Sierra Zambrano, destacó que el impacto tecnológico depende del uso consciente de las herramientas disponibles. Sierra Zambrano afirmó que, como empresa líder TechCo en el país, la compañía asume la responsabilidad de impulsar la conectividad junto a la educación digital. Según el directivo, la prevención se fundamenta en hábitos responsables y en el ejercicio del pensamiento crítico frente al contenido automatizado.

El evento organizado por la Fundación Más Móvil cuenta con la intervención de Camilo Martin, Gerente Senior de Proyectos y Analytics de Liberty Latin America. Martin expone el concepto de “Guardrails” o barreras de seguridad, que consiste en aplicar reglas técnicas para mitigar comportamientos no deseados en sistemas de IA, asegurando un entorno ético.

Asimismo, el sector público está representado por Francisco Guinard, Subadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), quien detalla los avances del nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad 2026. Esta infraestructura se perfila como un pilar fundamental para la defensa nacional ante amenazas digitales sofisticadas.

La jornada integra la visión de la juventud a través de estudiantes universitarios y finalistas del Concurso Nacional de Oratoria. Los jóvenes aportan sus perspectivas sobre la protección de datos y la aplicación de la inteligencia artificial segura en un ecosistema cambiante. Con esta iniciativa, +Móvil y su Fundación consolidan su rol en la creación de una cultura digital donde la innovación y la ética avancen de forma conjunta para beneficio de todos los panameños.

