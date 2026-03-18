El impacto de las aplicaciones de espionaje y la violencia digital en las relaciones de pareja

Kaspersky advierte que el uso de aplicaciones de espionaje es una forma creciente de vigilancia digital

• Datos recientes indican que el 47% de las mujeres latinoamericanas se ha sentido espiada mediante tecnologías como teléfonos, laptops y dispositivos de rastreo.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La violencia digital se ha consolidado como una dimensión visible y silenciosa de las relaciones de control. Según datos de una encuesta de Kaspersky, 1 de cada 5 mujeres en América Latina ha descubierto que se instaló una de las aplicaciones de espionaje en su teléfono celular, lo que demuestra cómo herramientas tecnológicas son utilizadas para supervisar o limitar la vida cotidiana de las víctimas sin su consentimiento.

Este tipo de persecución digital rara vez ocurre de forma aislada, pues el 46% de las mujeres encuestadas en la región ya ha sufrido algún tipo de abuso doméstico, incluyendo el ámbito psicológico, físico o financiero. Aunque el 65% de las mujeres en Latinoamérica considera inaceptable que una pareja íntima monitoree sus actividades en línea, el 47% manifestó haberse sentido espiada a través de celulares, laptops, webcams o dispositivos domésticos inteligentes.

Funcionamiento del stalkerware y señales de alerta

Muchas mujeres no perciben de inmediato el monitoreo. Sin embargo, señales como comentarios de la pareja sobre conversaciones privadas o conocimientos de información compartida solo con amigos pueden ser indicadores de riesgo. Las aplicaciones de espionaje, conocidas como stalkerware, a menudo se instalan sin consentimiento en dispositivos entregados como regalo y operan de forma oculta en el sistema.

María Isabel Manjarrez, Investigadora de Seguridad para América Latina en el Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, señaló en tercera persona que este software permite acceder a información sensible como mensajes, ubicación, llamadas y actividad en redes sociales, e incluso activar de forma remota la cámara o el micrófono. Manjarrez enfatizó que fortalecer los hábitos de seguridad digital, como revisar los permisos de las apps y mantener el sistema actualizado, ayuda a reducir el riesgo de monitoreo no autorizado.

Medidas de seguridad y prevención

Para proteger la autonomía y la vida privada, los expertos de Kaspersky recomiendan las siguientes acciones:

• Bloqueo de pantalla: Mantener un PIN, contraseña o patrón robusto, ya que muchos programas de monitoreo requieren acceso físico al equipo para su instalación.

• Revisión de permisos: Verificar periódicamente qué aplicaciones tienen acceso a la ubicación, micrófono, cámara y mensajes.

• Comportamientos inusuales: Observar si el dispositivo presenta un consumo anormal de batería, sobrecalentamiento sin causa aparente o uso excesivo de datos.

• Actualizaciones de sistema: Instalar las versiones más recientes del sistema operativo y las aplicaciones para corregir vulnerabilidades de seguridad.

• Soluciones de seguridad: Utilizar herramientas confiables, como Kaspersky Premium, para detectar y bloquear amenazas como malware o stalkerware.

La tecnología debe ser una herramienta de protección para las personas, por lo que identificar estos comportamientos sospechosos es clave para mantener protegida la información personal y la privacidad digital frente a mecanismos de control.

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