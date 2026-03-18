El impacto de las aplicaciones de espionaje y la violencia digital en las relaciones de pareja

Un estudio de Kaspersky revela que el monitoreo sin consentimiento a través de dispositivos móviles se ha convertido en una dimensión silenciosa de control en la región.
Kaspersky advierte que el uso de aplicaciones de espionaje es una forma creciente de vigilancia digital
• Datos recientes indican que el 47% de las mujeres latinoamericanas se ha sentido espiada mediante tecnologías como teléfonos, laptops y dispositivos de rastreo.
(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La violencia digital se ha consolidado como una dimensión visible y silenciosa de las relaciones de control. Según datos de una encuesta de Kaspersky, 1 de cada 5 mujeres en América Latina ha descubierto que se instaló una de las aplicaciones de espionaje en su teléfono celular, lo que demuestra cómo herramientas tecnológicas son utilizadas para supervisar o limitar la vida cotidiana de las víctimas sin su consentimiento.
Este tipo de persecución digital rara vez ocurre de forma aislada, pues el 46% de las mujeres encuestadas en la región ya ha sufrido algún tipo de abuso doméstico, incluyendo el ámbito psicológico, físico o financiero. Aunque el 65% de las mujeres en Latinoamérica considera inaceptable que una pareja íntima monitoree sus actividades en línea, el 47% manifestó haberse sentido espiada a través de celulares, laptops, webcams o dispositivos domésticos inteligentes.
Funcionamiento del stalkerware y señales de alerta
Muchas mujeres no perciben de inmediato el monitoreo. Sin embargo, señales como comentarios de la pareja sobre conversaciones privadas o conocimientos de información compartida solo con amigos pueden ser indicadores de riesgo. Las aplicaciones de espionaje, conocidas como stalkerware, a menudo se instalan sin consentimiento en dispositivos entregados como regalo y operan de forma oculta en el sistema.
María Isabel Manjarrez, Investigadora de Seguridad para América Latina en el Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, señaló en tercera persona que este software permite acceder a información sensible como mensajes, ubicación, llamadas y actividad en redes sociales, e incluso activar de forma remota la cámara o el micrófono. Manjarrez enfatizó que fortalecer los hábitos de seguridad digital, como revisar los permisos de las apps y mantener el sistema actualizado, ayuda a reducir el riesgo de monitoreo no autorizado.
Medidas de seguridad y prevención
Para proteger la autonomía y la vida privada, los expertos de Kaspersky recomiendan las siguientes acciones:
• Bloqueo de pantalla: Mantener un PIN, contraseña o patrón robusto, ya que muchos programas de monitoreo requieren acceso físico al equipo para su instalación.
• Revisión de permisos: Verificar periódicamente qué aplicaciones tienen acceso a la ubicación, micrófono, cámara y mensajes.
• Comportamientos inusuales: Observar si el dispositivo presenta un consumo anormal de batería, sobrecalentamiento sin causa aparente o uso excesivo de datos.
• Actualizaciones de sistema: Instalar las versiones más recientes del sistema operativo y las aplicaciones para corregir vulnerabilidades de seguridad.
• Soluciones de seguridad: Utilizar herramientas confiables, como Kaspersky Premium, para detectar y bloquear amenazas como malware o stalkerware.
La tecnología debe ser una herramienta de protección para las personas, por lo que identificar estos comportamientos sospechosos es clave para mantener protegida la información personal y la privacidad digital frente a mecanismos de control.
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