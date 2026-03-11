Mundial 2026: Alertan por incremento de fraudes digitales en México

Cómo evitar los fraudes digitales durante la temporada del Mundial 2026

• Especialistas en ciberseguridad de ESET advierten sobre el aumento de campañas de estafas personalizadas que utilizan Inteligencia Artificial para captar víctimas durante el Mundial 2026.

(11/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La celebración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá ha disparado las alertas entre los especialistas en ciberseguridad, quienes prevén un aumento significativo en los fraudes digitales. Según la compañía de detección de amenazas ESET, la combinación de alta demanda económica, urgencia por adquirir entradas y el uso de Inteligencia Artificial (IA) configura un entorno de alto riesgo para los usuarios.

El contexto en México es alarmante, ya que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios en Servicios Financieros (CONDUSEF) reportó que, solo en el primer semestre de 2025, se registraron 2.48 millones de reclamaciones por posibles estafas, con montos que superan los 2,520 millones de pesos. David González, investigador de seguridad informática de ESET, señala que los cibercriminales aprovecharán el involucramiento emocional de los aficionados y el flujo de turismo internacional para lanzar campañas más sofisticadas y difíciles de identificar.

Modalidades más comunes de estafas para el Mundial 2026

Los delincuentes informáticos han diversificado sus tácticas para ejecutar fraudes digitales efectivos durante este periodo:

• Venta falsa de boletos: A través de páginas clonadas y mensajes de WhatsApp, se ofrecen entradas inexistentes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha advertido que 7 de cada 10 fraudes financieros ocurren bajo esta modalidad en línea.

• Paquetes turísticos engañosos: Circulan ofertas de viajes «todo incluido» que solicitan depósitos anticipados para luego desaparecer, afectando principalmente a visitantes extranjeros.

• Phishing y Streaming: Se utilizan correos electrónicos con promociones falsas para robar datos bancarios. Además, proliferan plataformas ilegales de transmisión de partidos que instalan malware en los dispositivos de los usuarios.

• Ingeniería Social e IA: El uso de datos filtrados e Inteligencia Artificial permite crear mensajes personalizados y premios falsos que suplantan a instituciones oficiales para presionar a las víctimas.

Recomendaciones para una navegación segura

Para mitigar el riesgo de ser víctima de estos fraudes digitales, los expertos recomiendan realizar compras exclusivamente en sitios oficiales y desconfiar de promociones excesivas en redes sociales. Es fundamental verificar las URL y los certificados de seguridad de las páginas, así como evitar transferencias directas a cuentas personales de desconocidos.

Asimismo, ESET sugiere activar la autenticación de dos factores en cuentas bancarias y correos electrónicos, mantener los dispositivos actualizados y evitar la descarga de software de procedencia dudosa para visualizar los encuentros deportivos. La prevención y el escepticismo ante ofertas «demasiado buenas» son las principales herramientas de defensa para los internautas durante esta temporada mundialista.

