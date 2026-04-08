Estrategias para que las marcas conecten con la audiencia durante el Mundial 2026

• Food & Drink: Relacionado con la planificación de reuniones sociales.

• Travel: Enfocado en la logística y asistencia al evento.

• Technology: Vinculado a la búsqueda de dispositivos para seguir la competencia.

El tráfico digital escala de manera orgánica meses antes de la inauguración, manteniendo niveles elevados incluso en jornadas sin partidos programados. Los hitos identificados como fundamentales para la visibilidad de marca incluyen la ceremonia inaugural por su alta expectación, los encuentros de las selecciones nacionales por su carga emocional y la final como el momento de mayor prestigio global.

Morales concluye que la capacidad de comprender profundamente los intereses y emociones de la audiencia es el diferencial que permitirá a las marcas construir vínculos auténticos y obtener resultados de negocio escalables durante el desarrollo del certamen.