MWC 2021: Samsung presenta una nueva experiencia de reloj con un vistazo en One UI Watch

(28//Jun/2021 – web) Barcelona, España.- Samsung Electronics Co., Ltd. presentó hoy su experiencia de usuario One UI Watch en el evento Mobile World Congress (MWC). La nueva interfaz es diseñada para hacer que la experiencia del Galaxy Watch y del teléfono inteligente sea más profundamente conectada. Samsung también confirmó que One UI Watch estará disponible para Galaxy Watch en la nueva plataforma unificada creada juntamente con Google, brindando mejoras de rendimiento, una experiencia más continua entre el reloj y los teléfonos inteligentes Android, además de acceso a un número aún mayor de aplicaciones. Samsung reveló también que su próximo Galaxy Watch será el primero en presentar la nueva plataforma unificada y One UI Watch, que hará su debut en el evento Unpacked a finales del verano en el hemisferio norte.

«Para liberar todo el potencial de estos accesorios, estamos aprovechando nuestro largo legado de innovaciones móviles y nuestras asociaciones con líderes industriales de confianza que han crecido con nosotros en nuestro ecosistema abierto», dijo Patrick Chomet, Vicepresidente Ejecutivo y Líder de la Oficina de Experiencia del Cliente de los Negocios de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics. «A través de estos esfuerzos, enriqueceremos nuestra experiencia de reloj inteligente y la conveniencia del ecosistema Galaxy para nuestros consumidores».

One UI Watch, junto con la nueva plataforma unificada, creará una experiencia Galaxy Watch completamente nueva. Como parte de la nueva experiencia, una vez que instale aplicaciones compatibles con relojes en su teléfono inteligente, estas se descargarán rápidamente en su reloj inteligente. Si ha personalizado la aplicación de reloj en su teléfono para mostrar la hora en diferentes ciudades del mundo, esto también se reflejará automáticamente en el accesorio. Y si bloquea las llamadas y los mensajes de su reloj, ahora estos también se bloquearán en su teléfono inteligente.

La plataforma unificada liberará nuevas funciones e integraciones con aplicaciones populares de terceros que están disponibles para descarga desde Google Play y directamente en su Galaxy Watch. De esta manera, si es un fanático de los deportes y del fitness y quiere sacar más provecho de aplicaciones como Adidas Running, GOLFBUDDY Smart Caddy, Strava y Swim.com; un buscador de bienestar que quiere vivir un estilo de vida más equilibrado con aplicaciones como Calm o Sleep Cycle; un amante de la música que se deleita descubriendo nuevos artistas en Spotify y YouTube Music o un intrépido explorador listo para moverse con Google Maps: hay algo para todos, gracias a una amplia gama de socios.

«Samsung y Google tienen una larga historia de colaboración y siempre que trabajamos juntos, la experiencia de nuestros consumidores se hace mucho mejor para todos», dijo Sameer Samat, Vicepresidente de Gestión de Productos Android y Wear, de Google. “Eso seguramente es cierto para esta nueva plataforma unificada, que se lanzará por primera vez en el nuevo Galaxy Watch de Samsung. En colaboración con Samsung, estamos encantados de brindar una mayor duración de batería, un rendimiento más rápido y amplia gama de aplicaciones – incluidas muchas de Google – a una experiencia de reloj completamente nueva».

Además, Samsung traerá una herramienta perfeccionada de diseño de esferas de smartwatch, lo que hará que la creación de nuevas esferas de reloj sea más fácil que nunca a los diseñadores. A finales de este año, los desarrolladores de Android podrán liberar su creatividad y lanzar nuevos diseños divertidos que se agregarán a la colección cada vez mayor de esferas de reloj de Samsung para brindar a los consumidores aún más opciones para personalizar sus wearables a fines de que se adapten a su estado de ánimo, actividad y personalidad.

El nuevo Galaxy Watch será el primer dispositivo que contará con One UI Watch y la nueva plataforma unificada, que se anunciará en el evento Unpacked de Samsung a finales del verano en el hemisferio Norte. Estén atentos al nuevo Galaxy Watch y mucho más.

Vía Prismgrp