Nueva plataforma del MIT CTL revoluciona la distribución logística entre almacenes

El MIT CTL y Mecalux crean simulador con IA para optimizar inventarios

• La herramienta GENESIS utiliza inteligencia artificial para simular miles de escenarios tácticos, permitiendo a las empresas equilibrar su stock y reducir gastos de transporte.

(11/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Cambridge, Estados Unidos.- El MIT CTL (Center for Transportation & Logistics) del Massachusetts Institute of Technology, en conjunto con la empresa Mecalux, ha desarrollado un simulador avanzado basado en inteligencia artificial diseñado para optimizar la distribución de inventarios en redes logísticas complejas. La plataforma, bautizada como Genetic Evaluation & Simulation for Inventory Strategy (GENESIS), emplea modelos de machine learning y algoritmos genéticos para determinar los niveles de stock ideales y los momentos precisos de reposición.

El sistema analiza variables críticas como la demanda regional prevista, la capacidad operativa de las instalaciones y los costes de transporte. Según explicó el Dr. Matthias Winkenbach, director de investigación del MIT CTL, esta tecnología permite ejecutar múltiples simulaciones simultáneas para identificar la estrategia más eficiente, permitiendo a las organizaciones seleccionar el modelo que mejor se adapte a su realidad operativa sin interrumpir el flujo de trabajo real.

Visualización y análisis predictivo

GENESIS no solo ofrece recomendaciones, sino que genera paneles estadísticos detallados. A través de estos indicadores, los usuarios pueden identificar patrones de consumo, detectar referencias con alto riesgo de rotura de stock y localizar centros de distribución con vulnerabilidades en el suministro. Esta capacidad de análisis facilita una toma de decisiones informada tanto para perfiles técnicos como para responsables de negocio.

Eficiencia mediante la redistribución de stock

Una de las innovaciones más destacadas de esta herramienta es su capacidad para priorizar el reequilibrio de inventario interno. El sistema evalúa si es más rentable transferir productos desde un almacén con excedentes hacia otro con carencias, en lugar de emitir nuevos pedidos a proveedores. Este enfoque contribuye directamente a la reducción de costes y a una mejor utilización de los activos existentes.

Rodrigo Hermosilla, investigador del MIT CTL, destacó en tercera persona que el desarrollo se centró en la velocidad de procesamiento, logrando que evaluaciones que anteriormente tomaban días se resuelvan ahora en cuestión de minutos. Por su parte, Javier Carrillo, CEO de Mecalux, afirmó en tercera persona que el objetivo primordial es minimizar el coste total de la red logística garantizando un nivel de servicio óptimo. La colaboración entre ambas entidades continuará con proyectos enfocados en gemelos digitales y optimización de sistemas de almacenamiento de alta densidad.

