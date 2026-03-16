El futuro de la Auditoría Interna: Hacia un enfoque de riesgos dinámicos

Tecnología e IA: Los nuevos pilares de la Auditoría Interna moderna

• La digitalización y el avance de la inteligencia artificial exigen un cambio de paradigma en la Auditoría Interna para mitigar riesgos como el fraude y el cibercrimen.

(16/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La creciente digitalización de trámites y gestiones comerciales ha transformado la relación entre ciudadanos, empresas e instituciones, consolidando una realidad permanente que demanda nuevas competencias profesionales. En este escenario, la Auditoría Interna enfrenta el reto de evolucionar sus perfiles formativos hacia el uso estratégico de la tecnología para mitigar riesgos críticos como la pérdida de información y el cibercrimen.

Auditoría basada en riesgos dinámicos

Julio Jolly Moore, Socio Director de Global Advisory Solutions, expuso durante el Congreso 2026 del Instituto de Auditores Internos de Panamá (CONAI) la necesidad de adoptar una «Auditoría basada en riesgos dinámicos». Moore señaló en tercera persona que el uso de tecnologías innovadoras, como la Inteligencia Artificial (IA), permite identificar y gestionar amenazas en menor tiempo, siempre que exista un cambio cultural hacia una actitud más proactiva por parte de los profesionales del área.

El desafío de las tecnologías disruptivas

En la actualidad, áreas como la ciberseguridad, la privacidad de datos y la IA generan riesgos constantes que deben ser evaluados en todas las fases de los programas de revisión. Moore citó investigaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, las cuales advierten que la cibercriminalidad evoluciona a la par de la tecnología. Entre las amenazas más sofisticadas se encuentran:

• Estafas «deepfake»: Uso de IA para imitar voces y rostros con el fin de robar identidades o realizar fraudes bancarios.

• Evasión de controles: Técnicas para vulnerar sistemas de verificación de identidad mediante elementos sintéticos vendidos en redes sociales.

Hacia un nuevo perfil profesional

La formación de un capital humano altamente capacitado en herramientas tecnológicas es la única vía para que la Auditoría Interna actúe como un escudo protector contra peligros que pueden acarrear impactos económicos y reputacionales millonarios. El autor subraya que el cambio de paradigma es urgente para anticiparse a los actos ilícitos en un entorno cada vez más complejo y digitalizado.

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