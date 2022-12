Opciones tecnológicas para ser el Santa Claus perfecto

(6/Dic/2022 – web) LatAm.- ¡Ya llegó uno de nuestros meses favoritos! Diciembre es perfecto para recordar los mejores momentos que hemos vivido a lo largo del año al lado de nuestros seres queridos y, sin duda, los regalos son una de las mejores partes de esta época. Nos encanta recibirlos y también darlos, así que hemos explorado las diferentes opciones que ofrece JBL para ser el Santa Claus perfecto y sea mucho más fácil decidir qué regalar a las personas que siempre están a tu lado, de acuerdo a sus necesidades y gustos, con lo más novedoso en calidad de sonido:

Para el amigo deportista

Tenemos el amigo que siempre está activo, ya sea que ande en bici, salga a correr o vaya al gimnasio. Lo indispensable es que tenga unos audífonos que le den libertad de movimiento, como lo son los JBL Endurance Peak, los cuáles tienen un diseño flexible que se ajusta a la oreja de manera segura. Estos auriculares se pueden encender y apagar sin tener que meterlos en el estuche. Además con sólo tocar el auricular derecho tu amigo podrá tomar llamadas o controlar la música sin sacar el celular de su bolsillo

Para el amigo que parece rockola

No lo neguemos, siempre en el grupo de amigos está el cuate que canta y se sabe todas las rolitas, ¡no importa el género musical que esté sonando! Para estas almas que tienen la música por dentro, lo mejor que pueden tener es una bocina portátil que muestre su feeling, como lo es la JBL Flip 6, modelo de bocina súper reciente que cuenta con conectividad Bluetooth, alcanza más de 12 horas de reproducción y tienen el tamaño perfecto para llevarla en la palma de la mano con una gran potencia. Además, es resistente al agua, así que con las lluvias, la pool party o que se riegue el ponche, no hay pretexto para no escuchar música.

Para el amigo cinéfilo

Nunca falta el plan de preparar en casa un maratón de películas navideñas como Mi pobre angelito, Love Actually, El Señor de los Anillos o Harry Potter, o revivir series como Stranger Things o Friends. Siempre tenemos a una persona especial que ama esos planes y que nos invita a compartirlos, para ellos está la Barra 5.0 Multibeam el más reciente lanzamiento de JBL en cuanto a barras de sonido; ésta tiene la tecnología JBL MultiBeam™, la cual crea un campo acústico con sonido envolvente y emocionante. El audio abarca todas las esquinas de la sala para que no te pierdas ni un detalle para cuando el plan sea maratonear.

El Alma de la Fiesta

Si tienes el amigo que siempre pone su depa para las reuniones, la PartyBox Encore es ideal para empezar la fiesta, esta bocina es perfecta por su tamaño y por su potente sonido, además de que cuenta con un espectáculo de luces integrado que se sincroniza al ritmo de la música. También incluye dos micrófonos digitales inalámbricos para que organicen una noche de karaoke.

El amigo geek

¡Y qué decir del amigo que siempre organiza las retas de videojuegos! Con los que pasamos horas de diversión y creando estrategias para el campo de batalla. Para él, ella o elle son ideales unos JBL Quantum One, los cuales tienen una personalización del algoritmo con la ingeniería JBL, además de un sensor de seguimiento de cabeza que no importa cómo se mueva, escuchará todo en 360 grados.

Sin importar lo que regales en estas fiestas, recuerda que lo más importante es dar un detalle que le haga saber a tus seres queridos que piensas en ellos, que siempre estarás a su lado y qué mejor que se den cuenta que pones atención a sus gustos.

Para mayor información, ingresa aquí y encuentra el regalo ideal.

Vía Eurek