Oracle: 90% de los ataques son vulnerabilidades de usuario, sistema o base de datos

Oracle desarrolla sus productos con tres pilares fundamentales: Seguridad Primero, Cero Confianza y Ciberresiliencia

(30/Oct/2023 – web) Costa Rica.- No se quede tranquilo porque el monstruo del riesgo cibernético que acecha en la oscuridad de la pantalla no es una simple ilusión. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología, la ciberseguridad se ha convertido en un tema fundamental de conversación y la industria IT se ha enfrentado a un creciente número de amenazas cibernéticas que han aumentado la preocupación de empresas y usuarios por igual.

La revolución digital por la que atravesamos ha traído consigo un aumento en los riesgos cibernéticos en donde las amenazas van desde el robo de datos y suplantación de identidad hasta ataques más sofisticados como el ransomware y el espionaje cibernético.

Según el informe “El estado de la ciberseguridad en 2023” realizado por Oracle, las vulnerabilidades de los sistemas, las bases de datos y los usuarios son la principal causa de los ataques a las organizaciones (90%). El mal uso de las credenciales de acceso a las plataformas de almacenamiento de datos (50%) y los sistemas con parches o mal configurados (19%) son las causas secundarias.

En Costa Rica, siete de cada diez empresas (73%) ha invertido o invierte actualmente en ciberseguridad, mientras que las restantes no lo han hecho nunca. Así quedó evidenciado en el estudio “Caracterización del uso y necesidades potenciales de ciberseguridad en empresas costarricenses”, elaborado por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Alfonso López, gerente de Oracle Centroamérica, explica que “uno de los desafíos clave es la falta de conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad en la industria tecnológica. Muchas organizaciones subestiman la gravedad de las amenazas cibernéticas y, como resultado, se vuelven vulnerables. Es fundamental que las empresas tomen medidas proactivas para proteger sus activos digitales y capaciten a su personal en mejores prácticas de seguridad”.

Las empresas deben innovar constantemente para proteger la información de sus clientes, por eso, Oracle desarrolla sus productos con tres pilares fundamentales: Seguridad Primero, se centra en la seguridad desde el principio del proceso de desarrollo de software; Cero Confianza, adopta un enfoque de confianza cero que asume que todos los usuarios y dispositivos son potencialmente maliciosos y Ciberresiliencia, que ayuda a las organizaciones a prepararse para los ataques cibernéticos y recuperarse rápidamente en caso de un incidente. Estos pilares están diseñados para contribuir significativamente a la seguridad de los clientes.

Lo anterior ha logrado que Oracle proteja de los monstruos cibernéticos que acechan en la web a más del 60% de los datos corporativos a nivel mundial con sus 100 servicios disponibles que cuentan con los más altos estándares de la industria y son supervisados por profesionales que analizan escenarios de vulnerabilidad y posibles ataques que podrían enfrentar empresas u organizaciones gubernamentales.

Sobre esto, López también afirma que el enfoque en la seguridad cibernética de Oracle se basa en la innovación constante, la vigilancia proactiva y la colaboración con la comunidad de seguridad. “Hemos desarrollado soluciones avanzadas que protegen a las organizaciones contra amenazas cibernéticas, desde bases de datos seguras hasta aplicaciones en la nube y sistemas empresariales”, concluye.

Es importante no dejarse engañar por los disfraces; los monstruos cibernéticos son reales y pueden causar mucho daño. Es por eso por lo que Oracle está comprometido con la ciberseguridad ofreciendo una amplia gama de soluciones y servicios para ayudar a las organizaciones a protegerse de estos intrusos.