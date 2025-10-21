Oracle y AMD amplían su asociación para impulsar la IA de próxima generación con superclusters

(21/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Las Vegas, Estados Unidos.- Oracle y AMD (NASDAQ: AMD) anunciaron una significativa expansión de su colaboración de larga data para ayudar a los clientes a escalar sus capacidades e iniciativas de IA de próxima generación. A partir del tercer trimestre calendario de 2026, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) se posicionará como socio de lanzamiento del primer supercluster de IA de acceso público impulsado por 50.000 GPUs AMD Instinct™ MI450 Series, con planes de expansión continuos en 2027 y años subsiguientes.

Este anuncio se basa en el trabajo conjunto previo entre ambas compañías para integrar plataformas de GPU AMD Instinct en OCI, lo que incluyó el lanzamiento de shapes impulsados por AMD Instinct MI300X en 2024 y la disponibilidad general de OCI Compute con GPUs AMD Instinct MI355X, que estarán disponibles en el OCI Supercluster de zettascale.

Arquitectura optimizada para zettascale

La demanda de capacidad de IA a gran escala crece rápidamente, impulsada por los modelos de IA de próxima generación. Para manejar estas cargas de trabajo, se necesitan soluciones de cómputo flexibles y abiertas, diseñadas para una escala y eficiencia extremas.

Los nuevos superclusters de IA de OCI estarán basados en el diseño de rack “Helios” de AMD, el cual integra:

• GPUs AMD Instinct MI450 Series.

• CPUs AMD EPYC™ de próxima generación con nombre clave “Venice”.

• Redes avanzadas AMD Pensando™ de próxima generación con nombre clave “Vulcano”.

Esta arquitectura verticalmente optimizada busca ofrecer máximo rendimiento, escalabilidad y eficiencia energética para el entrenamiento e inferencia de IA a gran escala.

Mahesh Thiagarajan, vicepresidente ejecutivo de Oracle Cloud Infrastructure, comentó: “Al reunir las más recientes innovaciones de procesadores AMD con la plataforma segura y flexible de OCI y la red avanzada impulsada por Oracle Acceleron, los clientes pueden ampliar los límites con confianza. A través de nuestra relación de más de una década con AMD, seguimos ofreciendo el mejor costo-beneficio, con una nube abierta, segura y escalable para satisfacer las necesidades de la nueva era de IA”.

Por su parte, Forrest Norrod, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Data Center Solutions Business Group, AMD, destacó que la colaboración permite a los clientes de Oracle obtener capacidades potentes para entrenar, ajustar y desplegar la próxima generación de IA con sistemas abiertos, optimizados y seguros.

Beneficios de las GPUs AMD Instinct MI450 Series en OCI

Los shapes impulsados por GPUs AMD Instinct MI450 Series están diseñados para proporcionar alto rendimiento y flexibilidad en la implementación en la nube, con un extenso soporte open source. Los clientes podrán beneficiarse de las siguientes características clave:

Rendimiento y memoria innovadores

Cada GPU AMD Instinct MI450 Series ofrecerá hasta 432 GB de HBM4 y 20 TB/s de ancho de banda. Esto permitirá entrenar e inferir modelos 50% más grandes que la generación anterior, completamente en memoria, lo que agiliza los resultados y reduce la necesidad de particionar modelos.

Diseño de rack “Helios” y networking

El diseño de rack AMD “Helios” permite operar a escala, optimizando la densidad, los costos y la eficiencia energética a través de racks líquidos de 72 GPUs. Integra conectividad UALoE de escala vertical y networking de escala horizontal basado en Ethernet conforme al Ultra Ethernet Consortium (UEC), minimizando la latencia y maximizando el rendimiento. El nodo principal, impulsado por CPUs AMD EPYC de próxima generación, maximiza la utilización del cluster y acelera el procesamiento de datos con seguridad integrada.

Tecnologías de Conectividad y Software

La red convergente es acelerada por la DPU AMD Pensando, que permite la ingestión de datos a velocidad de línea para mejorar el rendimiento y la seguridad. Adicionalmente, el tejido UALink y UALoE, un estándar abierto, ayuda a expandir las cargas de trabajo eficientemente, reducir cuellos de botella y orquestar modelos de billones de parámetros. Finalmente, el stack de software open-source AMD ROCm™ simplifica la migración de cargas de IA y HPC al proporcionar un entorno de programación flexible.

Para ofrecer a los clientes más opciones para construir y entrenar IA a escala, OCI también anunció la disponibilidad general de OCI Compute con GPUs AMD Instinct MI355X, que podrá escalar hasta 131.072 GPUs en el OCI Supercluster de zettascale.

Los shapes impulsados por AMD Instinct MI355X están diseñados con valor superior, flexibilidad en la nube y compatibilidad open source. Más información aquí y aquí