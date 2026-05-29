Evento de seguridad industrial OT Security Summit 2026 comparte sus conclusiones operativas

El programa académico expone metodologías avanzadas de gobernanza corporativa, seguridad por diseño y convergencia para robustecer los entornos operativos industriales.
Expertos analizan el futuro de la seguridad industrial y la infraestructura crítica en Colombia
• La edición exclusiva del certamen técnico reúne las visiones estratégicas de especialistas globales en la protección de la infraestructura crítica de la región.
(29/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- El futuro de la seguridad industrial y la protección de infraestructuras críticas entra en una nueva etapa con la liberación oficial de la versión bajo demanda de la primera edición del OT Security Summit Colombia 2026. El encuentro especializado reunió a puertas cerradas a especialistas de la infraestructura crítica en la región, propiciando un debate técnico sobre los requerimientos de protección en planta y concluyendo que los esquemas tradicionales de tecnologías de la información (TI) no resultan suficientes para los entornos operativos de las fábricas actuales.
El acceso a los contenidos se encuentra disponible de manera digital para la comunidad técnica y ejecutiva orientada a la convergencia operativa de las organizaciones. La agenda completa del foro permite revisar las experiencias de campo presentadas por los referentes de la industria para superar los indicadores promedio de madurez del sector a nivel regional.
Estrategia corporativa y justificación de inversiones
El temario de las sesiones grabadas aborda las estrategias dirigidas a las juntas directivas, analizando cómo justificar las inversiones económicas en tecnologías de operación (OT) ante la alta dirección de las empresas. El programa enseña los mecanismos idóneos para alinear de forma estructurada las áreas internas de operación, tecnologías de la información y los departamentos de seguridad corporativa.
Seguridad por diseño y resiliencia tecnológica
La plataforma formativa detalla los pilares fundamentales de la resiliencia tecnológica bajo el concepto de seguridad por diseño. Estos aspectos técnicos fueron expuestos de manera directa por fabricantes y especialistas globales de la firma Fortinet, quienes compartieron las directrices requeridas para evitar el rezago corporativo ante los desafíos que plantea la integración de sistemas IT/OT en los mercados contemporáneos.
Revisa la agenda completa y accede a las grabaciones exclusivas aquí: VER ON DEMAND
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