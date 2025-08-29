Pagos digitales en ascenso: Fiserv impulsa inclusión y seguridad en la región

Pagos digitales: Jaime Tapia proyecta el futuro financiero de Centroamérica y el Caribe

Con un mercado proyectado a alcanzar USD $0.3 trillones en transacciones digitales para 2027, Fiserv se posiciona como líder en innovación financiera en América Latina.

(29/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- En un contexto de profunda transformación digital, los pagos digitales se consolidan como el nuevo estándar en América Latina. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, este tipo de transacciones ha crecido más de un 340% en los últimos seis años y ya representa el 60% del gasto de consumo regional. Ante este panorama, Fiserv reafirma su compromiso con Centroamérica y el Caribe, liderado por Jaime Tapia, Country Manager para la región.

Con más de cuatro décadas de experiencia global y 37 años de presencia en América Latina, Fiserv se prepara para capitalizar un mercado en expansión, proyectado a alcanzar USD $0.3 trillones en pagos digitales para 2027, con una tasa de crecimiento anual del 29.3%, según datos del BID.

“El momento que vivimos es histórico”, afirma Tapia, quien acumula más de 15 años en la industria de pagos. “El efectivo está perdiendo terreno frente a soluciones digitales que ofrecen comodidad, seguridad y eficiencia tanto para consumidores como para comerciantes”.

En Centroamérica, el volumen de transacciones no monetarias continúa en ascenso, impulsado por la adopción de tecnologías financieras. En el Caribe, países como República Dominicana lideran el crecimiento fintech, con un aumento anual del 130% en nuevas empresas del sector, según el BID.

Tapia subraya que los consumidores demandan experiencias de pago rápidas, seguras y sin fricciones. “Ya no basta con una pasarela funcional. Hoy se exige personalización, interoperabilidad y una experiencia omnicanal que se adapte al comercio electrónico y al punto de venta físico”.

Fiserv responde a estas exigencias con soluciones tokenizadas que eliminan el ingreso manual de datos, fortalecen la seguridad y mejoran la experiencia del usuario. “La tokenización es esencial para operar en el ecosistema digital actual. No solo protege datos, sino que cumple con estándares internacionales como PCI DSS y normativas locales que exigen trazabilidad y autenticación biométrica”, explica Tapia.

Además, los gobiernos de la región avanzan en marcos regulatorios que promueven la interoperabilidad y la inclusión financiera. Países como Colombia y Chile han implementado regulaciones para pagos instantáneos y finanzas abiertas, fortaleciendo la colaboración público-privada.

Cada mercado presenta desafíos únicos. En Guatemala, destaca el liderazgo en ingresos digitales; mientras que en Panamá y Costa Rica, el enfoque está en ampliar la interoperabilidad y fomentar la inclusión financiera.

Con esta visión estratégica, Fiserv se consolida como catalizador del cambio en Centroamérica y el Caribe, apostando por un futuro donde la tecnología financiera impulse el crecimiento, la competitividad y la equidad en toda la región.