Presidente Mulino felicita a estudiantes panameños que destacaron en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica

(11/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió y felicitó al grupo de jóvenes estudiantes que representó a Panamá con éxito en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA) 2025. El evento científico y tecnológico, realizado en Brasil, marcó un hito histórico para el país al conseguir por primera vez una medalla de oro, además de preseas de plata, bronce y una mención honorífica.

La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, donde el mandatario destacó el compromiso y dedicación de los estudiantes Goten Loaiza, Ulises Peña, Toni Zhu, Jahir Zurdo y Valentina Rincón. Los jóvenes estuvieron acompañados por el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, junto con otros funcionarios de la entidad, y Kevin Amaya, capacitador de la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE).

El futuro de Panamá en ciencia y tecnología

Durante el acto, el presidente Mulino expresó su admiración por el esfuerzo de los jóvenes. “Ustedes son el futuro de este país. Los felicito porque hoy no sé cuántos muchachos de su edad se interesan por la ciencia y la tecnología, pero ustedes lo hacen”, afirmó, y agregó que estas son las áreas de conocimiento que el país necesita para su desarrollo. El mandatario también vaticinó la pronta llegada de empresas de semiconductores y tecnología que, a su juicio, representarán un “antes y un después” para Panamá.

“Es allí el futuro. A ustedes les toca agarrar este país de lo que va a ser; y mañana, es decir prontito, al que no tiene estas habilidades, simplemente le va a pasar la vida por encima”, señaló el presidente, quien también extendió sus felicitaciones a los maestros y padres de los estudiantes, reafirmando el compromiso de su gobierno de impulsar el apoyo a Senacyt en su estrategia para el desarrollo nacional a través de la ciencia y la tecnología.

Los galardonados

En la competencia, Toni Zhu, del Instituto Episcopal San Cristóbal, se alzó con la medalla de oro. Goten Loaiza, del Colegio Bilingüe de Panamá, obtuvo la medalla de plata. Por su parte, Ulises Peña, del Instituto Fermín Naudeau, y Jahir Zurdo, de la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, consiguieron medallas de bronce. Finalmente, Valentina Rincón Mayorga, del Instituto Episcopal San Cristóbal, recibió una mención honorífica. Todos los estudiantes cursan el undécimo grado y destacaron por sus altas puntuaciones en la OliPaCE 2025, certamen organizado por Senacyt con el respaldo de la Fundación Ciudad del Saber.

Acerca de la OLAA y la participación de Panamá

La decimoséptima edición de la OLAA se realizó en Río de Janeiro, Brasil, del 31 de agosto al 5 de septiembre, y reunió a delegaciones de 19 países. Los participantes, seleccionados por sus sobresalientes resultados en sus competencias nacionales de física, astronomía y cohetería, se enfrentaron a pruebas de conocimientos en astrofísica, matemáticas y observación astronómica, además de la construcción de cohetes de aire y agua.

La OLAA fue fundada en Montevideo en 2008. La primera participación de Panamá en este evento se remonta a 2018, cuando Patricia Chong obtuvo una medalla de bronce. En 2019, Edwin Solís ganó una de plata en México. Con el triunfo de Toni Zhu, el país suma un total de 16 medallas de bronce, seis de plata, una de oro y 15 menciones de honor en la historia de la competición.