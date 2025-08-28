Panamá destaca en el Hackathon Copa Airlines – AWS con propuesta de inteligencia artificial aplicada

Estudiantes panameños brillan en el Hackathon Copa Airlines – AWS y logran segundo lugar internacional

Panamá se posicionó entre los mejores en el Hackathon Copa Airlines – AWS, gracias al desempeño del equipo QuerySquad, que aplicó inteligencia artificial para resolver desafíos reales de aviación.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Un equipo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) alcanzó el segundo lugar en el Hackathon Copa Airlines – AWS: Tecnología en Acción, celebrado como parte del evento internacional IEEE Rising Stars Latin America & Caribbean 2025.

El grupo, conformado por Edwin Acevedo (Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones), Rafael Batista e Isaías Reyes (Ingeniería en Sistemas y Computación), y Wilfredo Cano (Ingeniería de Software), representó a Panamá bajo el nombre QuerySquad. Todos son miembros activos de la Rama Estudiantil IEEE de la UTP, adscrita a la Sección Panamá.

La competencia, organizada por IEEE Sección Panamá en alianza con Copa Airlines y Amazon Web Services (AWS), reunió a 20 equipos de 80 participantes provenientes de nueve países de la región. Durante seis horas, los equipos enfrentaron desafíos técnicos del sector aeronáutico, utilizando herramientas de computación en la nube, análisis de datos e inteligencia artificial generativa.

QuerySquad participó en la modalidad Capture the Flag, resolviendo 27 preguntas técnicas que requerían descifrar archivos encriptados. Para ello, implementaron servicios de AWS y configuraron un modelo de lenguaje largo (LLM) que les permitió interactuar con la información mediante preguntas a una inteligencia artificial. “Así pudimos verificar las respuestas y minimizar el margen de error”, explicó Edwin Acevedo.

Además de la UTP, participaron estudiantes de otras universidades panameñas como la Universidad de Panamá (UP), Universidad Latina (ULATINA) y UDELAS, consolidando la presencia nacional en un evento de alto nivel técnico.

El Dr. Ernesto Ibarra, presidente de IEEE Sección Panamá, destacó el logro como “una muestra del talento local en tecnología” y subrayó que el resultado refleja años de trabajo para fomentar el interés por la ciencia desde edades tempranas. “Que Panamá haya ocupado el segundo lugar en un evento internacional de este nivel es una señal clara de que nuestras nuevas generaciones tienen una excelente preparación”, afirmó.

El primer lugar fue para el equipo Cloud Pilots, integrado por estudiantes de Uruguay y México. El tercer puesto lo obtuvo Made in Ecuador, mientras que el cuarto lugar fue para el equipo colombiano QuatroCore.

La participación panameña en el Hackathon Copa Airlines – AWS reafirma el compromiso del país con la innovación tecnológica y el desarrollo de talento joven en ingeniería.